СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

Совéт экономи́ческой взаимопóмощи (СЭВ) — межправительственная экономическая организация, ставившая целью гармоничное экономическое развитие социалистических стран, распространение научно-­технического прогресса и ускоренную индустриализацию слабоиндустриальных стран. Решение создать СЭВ принято на Экономическом совещании 5–8 января 1949 в Москве представителями Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии, 1-я сессия СЭВ прошла в апреле 1949; в 1949 в СЭВ вступила Албания (вышла в 1961 после окончательного разрыва с СССР), в 1950 — ГДР, в 1962 — Монголия, в 1972 — Куба, в 1978 — Вьетнам. Югославия была с 1964 ассоциированным членом. Наблюдатели: КНДР (с 1956), Ангола (с 1976), Афганистан (с 1986), Финляндия (с 1973), Ирак (с 1975), Китай (в 1950–1961), Никарагуа (с 1984), Мозамбик (с 1985), Йемен (с 1986), Лаос (с 1986), Эфиопия (с 1986).

Секретариат СЭВ размещался в Москве, все секретари СЭВ представляли СССР.

Первоначально служил своего рода Маршалла планом СССР для социалистических стран в Европе, с конца 1950-х приступил к координации экономических планов, а с 1962 — страновой специализации («международному социалистическому разделению труда») с целью создать единый социалистический народнохозяйственный комплекс, без конкуренции между странами в той или иной отрасли (так, в рамках СЭВ развивалось производство венгерских автобусов «Икарус», чехословацких трамваев «Татра», восточногерманских железнодорожных поездов, польских морских судов и т. д.). Были созданы нефтепроводы «Дружба» (1960–1964) и «Дружба-2» (1969–1974) из Алметьевска, газопровод «Союз» (1975–1979) из Оренбурга, энергосистема «Мир». Вплоть до 1991 экономическим локомотивом СЭВ был СССР, прямо или косвенно субсидировавший экономики социалистических стран.

С 1963 расчеты выполнялись в привязанных к золоту переводных руб­лях, в 1964 основан Международный банк экономического сотрудничества (существует и сегодня).

Распущен 28 июня 1991 на сессии в Будапеште.

Ист. : Основные документы Совета экономической взаимопомощи / Сост. М. Д. Кудряшов Изд. 4-е, доп. М., 1981.

Лит. : Stone R. Satellites and Commissars: Strategy and Conflict in the Politics of Soviet-­Bloc Trade. Prince­ton (N.J.), 1996; Липкин М. А. Совет экономической взаимопомощи: исторический опыт альтернативного глобального мироустройства (1949–1979). М., 2019; «Мировая система социализма» и глобальная экономика в середине 1950-х — середине 1970-х годов / Отв. ред. М. А. Липкин. М., 2019; Radisch E. Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe als Konsensimperium (1949–1971). Stuttgart, 2022. А. А. Исэров .