РОЗЕНБЕРГОВ ДЕЛО

Одно из наиболее резонансных дел против американских граждан о шпионаже в пользу СССР, завершившееся казнью обвиняемых 19 июня 1953 г.

Юлиус (р. 12.05.1918 г.) и Этель (р. 28.09.1915 г.) Розенберги были обвинены в атомном шпионаже в пользу СССР и были приговорены к смертной казни. В Лос-Аламосе, американском центре по разработке атомного оружия, на вспомогательной должности работал брат Этель Д. Грингласс, который сотрудничал с советской разведкой и после разоблачения выдал Ю. Розенберга. Расследование показало, что Юлиус начал сотрудничать с советской разведкой еще во время Второй мировой войны , так как был антифашистом. Не было доказано, что его жена знала о разведывательной деятельности мужа. Она разделяла его коммунистические и антифашистские взгляды. Однако следственные органы ФБР все равно обвинили Этель, стремясь оказать давление на ее мужа. Было объявлено, что именно они выдали СССР секрет американской атомной бомбы (в действительности, информация об американском атомном проекте шла по разным каналам, и роль Розенберга не была ключевой, гораздо более важную роль сыграла информация К. Фукса). Розенберги до конца уверяли, что непричастны к шпионажу. В условиях “холодной войны” американский суд осудил обоих на смерть 5 апреля 1951 г. Судья обвинил их даже в начале Корейской войны . Несмотря на протесты во всем мире, 19 июня 1953 г. приговор привели в исполнение, супруги были казнены на электрическом стуле. Этель писала, что они “первые жертвы американского фашизма”. После разряда 2000 Вт Этель была еще жива, и были пущены еще разряды. Мужество, с которым они приняли смерть, ужасная казнь, убеждали мировую общественность в том, что Розенберги пали жертвами антикоммунистической “охоты на ведьм”, которая в то время велась в США.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.