ПИРСОН ЛЕСТЕР БОУЛС

ПИРСОН ЛЕСТЕР БОУЛС - государственный и политический деятель Канады , дипломат.

Из се­мьи ме­то­ди­ст­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1913 году по­сту­пил в Вик­то­рия-кол­ледж при То­ронт­ском университете. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны пре­рвал обу­че­ние и в 1915 году за­пи­сал­ся доб­ро­воль­цем в ка­надскую ар­мию. Слу­жил в Егип­те и на Бал­ка­нах. С 1917 года лей­те­нант Ко­ро­лев­ских ВВС. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну по­сту­пил в 1919 году в юри­дическую шко­лу Ос­гуд-холл, но вско­ре ос­та­вил её и про­дол­жил обу­че­ние в Сент-Джонс-кол­лед­же при Окс­форд­ском университете, по окон­ча­нии ко­то­ро­го пре­по­да­вал современную ис­то­рию в То­ронт­ском университете.

С 1928 года - со­труд­ник Министерства иностранных дел. В со­ста­ве ка­надской де­ле­га­ции уча­ст­во­вал в ра­бо­те им­пер­ской кон­фе­рен­ции 1930 года (смотрите Им­пер­ские кон­фе­рен­ции ) и Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию в 1932-1935 годах в Же­не­ве. С 1935 года - со­труд­ник пред­ста­ви­тель­ст­ва Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра Ка­на­ды в Лон­до­не. С 1941 года - заместитель статс-сек­ре­та­ря по иностранным де­лам. С 1942 года - со­вет­ник по­соль­ст­ва Ка­на­ды в США, в 1945-1946 годах - по­сол. С 1946 года - вновь заместитель статс-сек­ре­та­ря по иностранным де­лам, с 1948 года - статс-сек­ре­тарь по иностранным де­лам и департамента ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та.

Ак­тив­но под­дер­жал соз­да­ние Ор­га­ни­зации Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра (НАТО) и член­ст­во в ней Ка­на­ды (воз­глав­лял де­ле­га­цию Ка­на­ды в НАТО в 1949-1957 годах, председатель Со­ве­та НАТО в 1951-1952 годах). В 1950 году - член так называемой Ко­мис­сии трёх, за­ни­мав­шей­ся раз­ра­бот­кой пред­ло­же­ний по пре­кра­ще­нию ог­ня в Ко­рей­ской вой­не 1950-1953 годов (при­ня­ты в 1952 году). В 1952 году - председатель Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН. В 1955 году пер­вым из ми­ни­ст­ров иностранных дел стран НАТО по­се­тил с официальным ви­зи­том СССР. Внёс важ­ный вклад в уре­гу­ли­ро­ва­ние Су­эц­ко­го кри­зи­са 1956 года, ини­ции­ро­вав со­з­да­ние Сил ООН по под­дер­жа­нию ми­ра, за что в 1957 был удо­сто­ен Но­бе­лев­ской пр. ми­ра. С 1958 года - ли­дер Ли­бе­раль­ной пар­тии (ЛП) Ка­на­ды.

В 1963-1968 годах - пре­мьер-ми­нистр. Про­во­дил курс на раз­ви­тие тес­ных от­но­ше­ний с США в во­енной сфе­ре, дал со­гла­сие на раз­ме­ще­ние на тер­ри­то­рии Ка­на­ды ядер­но­го ору­жия. Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию сво­бо­дной тор­гов­ли ме­ж­ду Ка­на­дой и США в сфе­ре ав­то­мо­биль­ной промышленности. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие ря­да за­ко­нов, на­прав­лен­ных на фор­ми­ро­ва­ние в Ка­на­де «доб­ро­го об­ще­ст­ва», ввёл дос­туп­ную для всех со­ци­аль­ных сло­ёв сис­те­му медицинского об­слу­жи­ва­ния, осу­ще­ст­вил пен­си­он­ную ре­фор­му, ус­та­но­вил так называемые вы­рав­ни­ваю­щие пла­те­жи для бо­га­тых и бед­ных про­вин­ций стра­ны. В це­лях ре­ше­ния про­бле­мы фран­ко­ка­над­ско­го се­па­ра­тиз­ма про­па­ган­ди­ро­вал идеи «коо­пе­ра­тив­но­го фе­де­ра­лиз­ма», «двух язы­ков и двух куль­тур», при­влёк в ру­ко­во­дство ЛП из­вест­ных дея­те­лей Кве­бе­ка, один из ко­то­рых, П. Трю­до, сме­нил его в 1968 году на по­сту ли­де­ра пар­тии и пре­мьер-ми­ни­ст­ра. По­сле от­став­ки воз­глав­лял ко­мис­сию МБРР, ра­бо­тал над ме­муа­ра­ми.

Имя Пирсона но­сят ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт в городе То­рон­то, од­но из зда­ний Министерства иностранных дел Ка­на­ды, кол­ледж в провинции Британская Ко­лум­бия, мно­го­численные шко­лы и учеб­ные цен­тры. Ме­даль Пирсона при­су­ж­да­ет­ся ка­над. ди­пло­ма­там за за­слу­ги в ми­ро­творческой дея­тель­но­сти.

Сочинения:

Mike: the memoirs of the Right Honou­rable. Toronto, 1972-1975. Vol. 1-3.

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