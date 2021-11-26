ПАРИЖСКИЙ ДОГОВОР 1952
ПАРИЖСКИЙ ДОГОВОР 1952 - договор о создании военного блока Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - Европейского оборонительного сообщества.
Курс США на ускоренное перевооружение ФРГ и интеграцию её вооруженных сил в структуры НАТО в качестве самостоятельных войсковых соединений (дивизий) вызывал опасения у Франции. С начала сентября 1950 года под руководством Ж. Монне разрабатывались проекты иных путей западно-германского перевооружения, воплотившиеся в плане европейской армии премьер-министром Р. Плевена от 24.10.1950. Французские политики надеялись, что интеграция вооруженных сил ФРГ на уровне батальонов в европейскую армию при наличии системы наднациональных институтов позволит контролировать процесс западно-германского перевооружения и уменьшит связанные с ним риски для безопасности Франции. План Плевена вызвал недовольство как во французском кабинете министров (его главным оппонентом был военный министр Ж. Мок), так и у США, разрабатывавших планы создания западно-германской армии в составе 12 дивизий под командованием НАТО.
В результате серии переговоров в октябре 1950 - июне 1951 годов позиции Франции и США сблизились. В составленном главой французской делегации в НАТО Э. Альфаном проекте договора о ЕОС подчёркивался его наднациональный характер, выражалось согласие на создание отдельных германских дивизий (по 10-12 тысяч человек каждая; официально именовались «национальными группами»), интегрируемых в европейскую армию на уровне корпусов. Наднациональный характер ЕОС исключал участие в нём Великобритании, ратовавшей за создание военно-политической организации на основе межгосударственных соглашений (по аналогии с Брюссельским договором). К ноябрю 1951 года план создания европейских вооруженных сил в составе 43 дивизий (14 французских, 12 западно-германских, 11 италальянских, 6 стран Бенилюкса) удалось согласовать. Проект парижского договора был окончательно утверждён на встрече министров иностранных дел 6 государств в Париже (26-28.1.1952). Прогресс, достигнутый на проходивших параллельно переговорах по прекращению оккупационного режима в ФРГ (смотреть «Общий договор» 1952 года), а также подписание 18 апреля договора о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) позволили 9 мая парафировать Парижский договор.
Подписан 27 мая министрами иностранных дел Франции (Р. Шуман), Италии (А. Де Гаспери), Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, канцлером ФРГ К. Аденауэром. Состоял из 6 разделов (132 статьи), имел ряд приложений (военный протокол, финансовый протокол, протокол об отношениях ЕОС и НАТО, дополнительный протокол о гарантиях взаимопомощи между членами ЕОС и членами НАТО и другими). Предусматривал создание ЕОС как наднациональной военной организации с общими органами управления, объединёнными вооруженными силами и общим бюджетом. ЕОС планировал «тесно сотрудничать» с НАТО и действовать в его рамках. Члены ЕОС обязались оказывать друг другу помощь в случае агрессии против любого из них. Парижский договор учреждал 4 органа ЕОС: Комиссариат (исполнительный орган из 9 членов: по 2 - от Франции, ФРГ и Италии, по 1 - от стран Бенилюкса); Совет министров (орган по согласованию деятельности Комиссариата с политикой отдельных правительств; состоял из министров иностранных дел и их заместителей); Суд и Ассамблею (их функции выполняли соответствующие органы ЕОУС). Заключался сроком на 50 лет. В качестве следующей ступени европейской интеграции предусматривалось создание Европейского политического сообщества.
Парижский договор был ратифицирован 4 из 6 государств (ФРГ - 19.3.1953 года (бундестагом) и 15.5.1953 года (бундесратом), Нидерландами - 23.7.1953 года и 20.1.1954 года, Бельгией - 26.11.1953 года и 12.3.1954 года, Люксембургом - 7.4.1954 года). Он был негативно встречен как Советским Союзом, выступавшим за создание общеевропейской системы безопасности, так и рядом французских политиков. Усиление позиций голлистов вынудило французское правительство провести в 1953 году серию переговоров по изменению его условий. Однако они не принесли результата. Дебаты по проблемам внешней политики во франции. Палате депутатов 17-20.11.1953 продемонстрировали недостаточный уровень поддержки парижский договор. В итоге 30.8.1954 года Национальное собрание отказалось от его ратификации (319 против 264 голосов). Заменён Парижскими соглашениями 1954 года.
Исторические источники:
Treaty establishing the European Defense Community and related protocols, signed at Paris, May 27, 1952. P., 1953;
Foreign relations of the United States, 1952-1954. Wash., 1983. Vol. 5;
British documents on foreign affairs. Pt. 5. Ser. F. Bethesda, 2006. Vol. 5-6.