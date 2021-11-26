ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (НАТО; англ. North Atlantic Treaty Organization (NATO), франц. Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)) - военно-политический союз 28 европейских государств, США и Канады.
Образована по инициативе правительства США. Договор о создании НАТО подписан в апреле 1949 года в Вашингтоне министрами иностранных дел 12 стран: Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции (в 1966 году вышла из военной организации). В 1952 году к блоку присоединились Греция (в 1974-1980 годах не участвовала в военной организации) и Турция, в 1955 году - ФРГ, в 1982 году - Испания, в 1999 году - Венгрия, Польша, Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, в 2009 году - Албания, Хорватия. Штаб-квартира организации - в Брюсселе (Бельгия). Официальные языки - английский и французский.
Основными руководящими органами в политической структуре НАТО являются: Совет НАТО, Комитет военного планирования и Группа ядерного планирования, работу которых обеспечивают различные комитеты, агентства, бюро и другие специальные структуры. Деятельность высших руководящих органов организует и координирует генеральный секретарь НАТО.
Совет НАТО - высший политический орган, обладающий правом принятия решений по всем вопросам деятельности альянса. В него входят представители всех стран - участниц блока, пользующиеся равными правами при обсуждении и принятии решений. Организационно- правовой формой деятельности высшего политического органа являются сессии, которые различаются уровнем представительства (главы государств и правительств, министры иностранных дел, министры обороны, постоянные представители государств-членов) и периодичностью проведения (плановые и внеочередные). Место, время и уровень их проведения определяет генеральный секретарь НАТО после соответствующих консультаций. При этом полномочия Совета НАТО и принятые решения имеют одинаковый статус и юридическую силу независимо от уровня представительства. Заседания Совета НАТО на уровне глав государств и правительств проводятся для решения особо важных вопросов, как правило, раз в 2 года. Не реже 2 раз в год на уровне министров иностранных дел проходят летняя и зимняя сессии Совета НАТО, в которых в зависимости от характера обсуждаемых вопросов возможно участие министров экономики и финансов, а также других министров государств - членов альянса. Также 2 раза в год Совет проводит заседания на уровне министров обороны, где обсуждаются проблемы применения коалиционных войск (сил) и концептуальные вопросы военного строительства Объединённых вооружённых сил НАТО (ОВС НАТО). Решения на заседаниях этого органа принимаются по принципу консенсуса, оформляются в виде заключительного документа и подписываются представителями государств-участников. Летние сессии проходят поочерёдно в странах блока, зимние - в штаб-квартире альянса. При необходимости принятия безотлагательных решений могут созываться внеочередные сессии Совета НАТО. В период между министерскими сессиями не реже 1 раза в неделю проводятся заседания Постоянного совета НАТО, действующего от имени Совета НАТО на уровне постоянных представителей государств - членов альянса в ранге послов. На них рассматриваются политические аспекты текущей деятельности блока, проблемы сотрудничества стран НАТО в различных областях, осуществляется согласование позиций стран-участниц по актуальным международным проблемам, координируются действия национальных правительств по проведению военно-политических мероприятий, разработанных руководящими органами альянса. Помимо этого, Постоянный совет выполняет административно-хозяйственные функции.
Комитет военного планирования (КВП) является высшим военно- политическим органом по решению проблем, касающихся организации руководящих военных органов и объединённых командований НАТО, утверждения планов строительства и использования коалиционных сил, выработки стратегических концепций блока, военного участия стран в союзе. Заседания комитета с участием министров обороны государств - членов блока (кроме Франции) проводятся 2 раза в год перед сессиями Совета НАТО. На них обсуждаются проблемы, относящиеся к планированию совместной военной деятельности, включая строительство ОВС НАТО, планы их совершенствования и всестороннего обеспечения, а также производятся назначения командующих коалиционными органами военного управления. В период между заседаниями КВП руководство военно-политической деятельностью альянса осуществляет Постоянный комитет военного планирования, состоящий из постоянных представителей стран блока (они же работают в Постоянном совете). В ходе его заседаний рассматриваются проблемы текущей военно-политической деятельности альянса, обсуждаются и решаются административно-финансовые вопросы, а также вопросы функционирования подчинённых военных органов. Решения КВП окончательны и не подлежат утверждению Советом НАТО.
Группа ядерного планирования (ГЯП) - высший руководящий орган альянса по вопросам ядерной политики. Он предназначен для изучения общих проблем ядерной стратегии Североатлантического союза, разработки планов развития ядерных сил блока, рассмотрения вопросов развёртывания, обеспечения безопасности, охраны и живучести ядерного оружия, контроля над вооружением и распространением оружия массового поражения (ОМП). Заседания ГЯП с участием министров обороны государств - членов НАТО (кроме Франции) проводятся, как правило, 2 раза в год в рамках работы КВП под председательством генерального секретаря НАТО или его заместителя. Представитель Исландии участвует в работе группы в качестве наблюдателя. В период между заседаниями ГЯП её функции выполняет Постоянная группа ядерного планирования, в состав которой входят представители стран-участниц в Постоянном совете НАТО. Подготовительную работу заседаний ГЯП проводит штабная группа, которая заседает не реже 1 раза в неделю. Главный консультативный орган при ГЯП - Группа высокого уровня ГЯП. В её состав включены высокопоставленные представители военных ведомств и государственных учреждений государств - членов блока, а также эксперты, специализирующиеся в области коалиционной ядерной политики. Заседания этой группы проходят несколько раз в год под председательством представителя США.
Генеральный секретарь НАТО, возглавляя НАТО, КВП, ГЯП и ряд ведущих постоянных комитетов, координирует их деятельность, осуществляет подготовку заседаний, контролирует выполнение принятых решений, выполняет представительственные функции. Кроме того, он является представителем Совета евро-атлантического партнёрства (СЕАП) и Группы средиземноморского сотрудничества, а также сопредседателем Совета Россия - НАТО и Комиссии НАТО - Украина. Генеральный секретарь не входит в состав какой-либо национальной делегации и подотчётен только Совету НАТО. Избрание генерального секретаря происходит на основе принципа единогласия всех членов блока. При этом кандидат на пост генерального секретаря (как правило, бывший министр иностранных дел одного из государств альянса) должен владеть английским и французским языками. Кандидат, получивший в ходе консультаций одобрение всех стран-участниц, официально утверждается в качестве очередного генерального секретаря блока (обычно на 2 года) на сессии Совета НАТО. Генеральный секретарь представляет интересы Североатлантического союза на международной арене, выражает официальные взгляды альянса и выступает как глава политической и военной организации блока. В процессе консультаций при решении практических вопросов деятельности НАТО он непосредственно взаимодействует с правительствами стран-участниц, ведёт переговоры с ними в ходе официальных визитов и организует взаимодействие по выполнению решений высших политических и военно-политических органов альянса. Генеральный секретарь имеет заместителя и помощников по различным вопросам деятельности НАТО. Основным рабочим органом генерального секретаря является Международный секретариат НАТО.
Высший орган военной структуры НАТО - Военный комитет (ВК), в состав которого входят начальники ГШ вооруженных сил стран НАТО. Франция представлена в ВК военной миссией, Исландия - наблюдателем. ВК определяет направления строительства ОВС НАТО, согласовывает планы их применения, готовит рекомендации по военным вопросам для КВП и руководит деятельностью подчинённых военных органов. Заседания ВК проводятся на уровне начальников ГШ 2 раза в год, обычно перед заседанием КВП. В период между заседаниями контроль за выполнением принятых ВК решений и координацию деятельности высших военных командований осуществляет Постоянный военный комитет в составе национальных военных представителей государств - участников военной организации блока. Исполнительным органом ВК является Международный военный штаб (МВШ), в состав которого входят представители всех стран блока, выделивших свои войска в ОВС НАТО. Особое место в деятельности МВШ занимает Центр НАТО по оценке обстановки (SITCEN), который отвечает за сбор, обобщение и анализ политической, экономической и военной информации, а также за разработку информационно- аналитических материалов. Центр круглосуточно отслеживает военно-политическую обстановку во всех регионах мира и оперативно доводит её до руководства альянса.
Вооруженные силы НАТО представляют собой совокупность вооруженных сил стран, входящих в Североатлантический союз, которые по месту и роли в войне, средствам её ведения, оперативному предназначению, принадлежности к стратегическим группировкам, а также по степени подчинённости коалиционным органам управления подразделяются на ОВС НАТО и вооруженные силы, остающиеся в национальном подчинении. Суммарно в вооруженных силах (2011) насчитывается свыше 16,8 тысяч танков, около 25,6 тысяч орудий полевой артиллерии, миномётов и РСЗО, около 8 тысяч боевых самолётов (втом числе свыше 530 носителей ядерного оружия), свыше 960 боевых кораблей, свыше 200 боевых самолётов ВМС (в том числе около 80 носителей ядерного оружия). Мобилизационные возможности стран НАТО по людским ресурсам: годных к военной службе около 114,5 миллионов человек и военнообученных свыше 17 миллионов человек. Расширение НАТО за счёт вхождения в блок государств - бывших республик СССР и участников Организации Варшавского договора (ОВД) привело к дисбалансу установленных ограничений по количеству вооружений в Европе. В результате НАТО имеет больше, чем разрешено положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ; 2011): танков - примерно на 6 тысяч единиц, БМП и БТР - почти на 10 тысяч, артиллерийских систем - более чем на 5 тысяч, самолётов - на 1,5 тысячи, боевых вертолётов - более чем на 500 единиц. Дисбаланс особенно очевиден во фланговых зонах блока, где преимущество НАТО перед Россией составляет свыше 1,2 тысячи танков, около 2,7 тысяч боевых машин и около 1,6 тысячи единиц артиллерии.
Исторически НАТО создавалась как инструмент военной политики Запада по отношению к странам социалистического лагеря. В качестве главного вероятного противника рассматривались СССР и другие государства ОВД. Создание НАТО в условиях начавшейся «холодной войны» способствовало расколу Европы на военно-политические группировки, усилению гонки вооружений и обострению конфронтации между Западом и Востоком.
Политические и правовые основы функционирования НАТО были заложены в содержание Договора. Их детализация и военно-теоретические положения по применению вооруженных сил альянса отражались в Стратегической концепции НАТО, Стратегических руководящих указаниях и других концептуальных документах, содержание которых менялось по мере расширения альянса и эволюции взглядов военно-политического руководства на способы ведения войны. В период «холодной войны» были приняты 4 стратегических концепции (1950, 1952, 1957, 1968), последняя из них в вопросах применения вооруженных сил блока имела универсальный характер и действовала до конца 1980-х годов. С распадом международной системы стран социалистического содружества и ОВД руководство НАТО приступило к пересмотру военно- политических целей, провозгласив, что политика альянса в области безопасности базируется на трёх элементах: диалоге, сотрудничестве и обеспечении потенциала коллективной обороны. В Стратегической концепции 1991 года подтверждался оборонительный характер Североатлантического союза и решимость членов НАТО защищать свою безопасность, суверенитет и территориальную целостность. Однако, утратив главного противника в лице СССР, руководство НАТО начало поиск новых обоснований своего существования. Так, было заявлено, что потенциальная угроза для стран - членов НАТО исходит не от спланированной агрессии, а от нестабильности на Европейском континенте, вызванной социально-экономическими и политическими проблемами, этническими разногласиями и территориальными спорами. Кроме того, в документе подчёркивалось, что хотя сложившееся положение в Европе в ближайшей перспективе делает крупномасштабное нападение на союзников маловероятным, всё же такая возможность не может исключаться. Таким образом, НАТО пошло по пути расширения списка возможных угроз для проецирования силы за традиционную зону ответственности, открывая возможности для вмешательства во внутренние дела других государств. В 1992 году страны альянса заявили о готовности предоставить военные ресурсы блока для проведения миротворческих операций под эгидой Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Одновременно с этим хельсинкский саммит СБСЕ дал согласие на привлечение к таким операциям вооруженных сил НАТО, которые в 1992-1996 годах по решению Совета Безопасности ООН провели ряд операций по блокаде Югославии, а в 1995 году - воздушную наступательную операцию против боснийских сербов. С 1994 года начала реализовываться программа «Партнёрство во имя мира» - военного сотрудничества НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими республиками Закавказья и Центральной Азии, которые не являются членами организации. Первоначально программа охватывала 24 государства, их число периодически изменяется с присоединением к программе новых государств или вступлением государств, участвующих в программе, в НАТО. На начало 2012 года участниками программы являются 22 страны, в том числе РФ.
В 1999 году принята Стратегическая концепция НАТО, ознаменовавшая собой качественное изменение военно-политического характера организации от сугубо оборонительного союза к союзу наступательному. Концепция предусматривала расширение функциональных и географических границ путём принятия новых членов в Североатлантический союз и активного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. К перечню угроз, для отражения которых допускалось применение военные силы, добавились: обострение внутриполитические обстановки в государствах вследствие провала социально-экономических реформ, дезинтеграция отдельных стран, попрание прав человека, нарушение функционирования телекоммуникационных и информационных систем, неконтролируемая миграция населения. Несмотря на признание альянсом правил применения силы, установленных международным правом, в документе предусматривалась возможность осуществления военно-силовых акций без санкции Совета Безопасности ООН. Практической реализацией Стратегической концепции явилась агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия (СРЮ), осуществлённая в 1999 году под предлогом защиты прав косовских албанцев и завершившаяся отторжением от СРЮ Косова. С августа 2003 года НАТО приняло от США и осуществляет командование Международными силами содействия безопасности в Афганистане.
В новой стратегической концепции НАТО, принятой в ноябре 2010 года, а также в основных концептуальных документах прямо говорится о дальнейшем расширении не только географической, но и функциональной зоны ответственности. Стратегия альянса заключается в достижении безоговорочного доминирования во всех сферах мирового развития. При этом обновлённая стратегия предусматривает продолжение трансформации блока из евро-атлантической оборонной структуры в организацию, занимающуюся обеспечением безопасности в глобальном масштабе. Глобальные устремления НАТО просматриваются в её попытках играть значимую роль не только в вопросах обороны, предотвращения вооруженных конфликтов или террористических атак, но и в вопросах энергетической и экологической безопасности, которые относятся к экономической и природоохранной сферам и не имеют ярко выраженной военной составляющей. Таким образом, ныне действующая стратегическая концепция НАТО является логическим продолжением проводимой политики по глобализации роли альянса и подменой им институтов ООН. Примером её применения на практике является использование вооруженных сил альянса против Ливии в 2011.
Официальной основой отношений между НАТО и РФ является Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, подписанный в 1997 году главами всех государств - членов альянса и Президентом РФ. Для консультаций и сотрудничества был создан Совместный постоянный совет (СПС). Ему на смену пришел Совет Россия - НАТО (СРН), учреждённый в 2002 году на встрече на высшем уровне в Риме. В рамках СРН Россия и государства - члены НАТО работают в качестве равноправных партнёров в областях, представляющих взаимный интерес. СРН является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по вопросам безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Заседания СРН на уровне послов и военных представителей проводятся под председательством генерального секретаря НАТО не реже 1 раза в месяц; дважды в год - на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников ГШ; и по мере возможности - на уровне глав государств и правительств. В августе 2008 года, после проведения РФ операции по принуждению Грузии к миру и признания независимости Южной Осетии и Абхазии, работа СРН была прервана. В марте 2009 года главы МИД стран - членов альянса приняли решение возобновить сотрудничество с РФ в рамках СРН. Вместе с тем достигнутые успехи в сотрудничестве по отдельным вопросам (противодействие терроризму, пиратству, природным и техногенным катастрофам и другим) не снимают значительных разногласий, которые существуют между РФ и НАТО по фундаментальным проблемам, к которым относятся продолжающееся расширение блока, размещение элементов ПРО в Европе, выход НАТО за пределы концепции оборонительного союза, соблюдения ДОВСЕ и других.
Генеральные секретари НАТО: Х.Л. Исмей (1952-1957 годы), П.А. Спаак (1957-1961 годы), Д. Стиккер (1961-1964 годы), М. Брозио (1964-1971 годы), Й. Лунс (1971-1984 годы), лорд Каррингтон (1984-1988 годы), М. Вёрнер (1988-1994 годы), С. Баланцино (и. о. 1994, и. о. 1995), В. Клас (1994-1995 годы), Х. Солана (1995-1999 годы), Дж. Робертсон (1999-2004 годы), Я. де Хоп Схеффер (2004-2009 годы), А.Ф. Расмуссен (с 2009 года).