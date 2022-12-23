МАРШАЛЛА ПЛАН

Маршалла план — программа хозяйственного восстановления и развития Европы после Второй мировой войны 1939—1945 путем предоставления помощи от США. Разработан государственным секретарем США Дж. К. Маршаллом и руководителем отдела планирования государственного департамента США Дж. Ф. Кеннаном летом 1947 в развитие стратегии помощи «свободным народам», о реализации которой 12 марта 1947 объявил президент США Г. Трумэн (см. Трумэна доктрина ). Впервые изложен Маршаллом 5 июня 1947 в выступлении в Кембридже (штат Массачусетс) перед членами ассоциации выпускников Гарвардского университета. Целью М. п., наряду с решением экономических вопросов, было «сдерживание коммунизма», укрепление антикоммунистических режимов в странах, где левые представляли реальную силу, а также вовлечение европейских стран в западный военный альянс. Формально М. п. не проводил различия между странами, освобожденными западными союзниками или СССР. Однако условия помощи по М. п. под­разумевали наличие рыночной экономики, таким образом, СССР и страны под его контролем не могли ее принять.

На Парижском совещании министров иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР (июнь — июль 1947) М. п. был поддержан Великобританией и Францией, предложившими создать «руководящий комитет», задачей которого должно было стать выявление ресурсов и нужд европейских стран и выработка рекомендаций относительно основных направлений развития главных отраслей их промышленности. СССР отверг идею регламентации экономического развития европейских стран «руководящим комитетом», расценив это как вмешательство в их внутренние дела, и выступил за обеспечение в рамках М. п. равноправного экономического сотрудничества при уважении национального суверенитета. Согласие участвовать в М. п. дали Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия, Португалия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция. В июле 1947 эти страны заключили конвенцию о создании Комитета европейского экономического сотрудничества (впоследствии переименован в Организацию европейского экономического сотрудничества), который должен был разработать Программу восстановления Европы. В Конгрессе и администрации США отношение к М. п. первоначально не всегда было одобрительным. Однако к концу 1947 с нарастанием европейского экономического кризиса, острой нехватки продовольствия и топлива, роста популярности коммунистических и левых партий противники М. п. в США сняли свои возражения. Чтобы спасти центристские коалиции во Франции, Италии, Великобритании и Австрии, США в декабре 1947 ассигновали на помощь их экономикам 600 млн долл.

М. п. начал осуществляться в апреле 1948, после вступления в силу в США Закона о четырехлетней программе помощи иностранным государствам. Помощь предоставлялась на основе двухсторонних соглашений (подписаны в 1948 США со всеми странами, кроме Швейцарии, которая, несмотря на это, тоже получала помощь). Страны — участницы М. п. обязались развивать свободное предпринимательство, поощрять частные американские инвестиции, сотрудничать в снижении таможенных тарифов, обеспечить финансовую стабильность, создать специальные фонды в национальной валюте, высвобождаемой в результате получения американской помощи, предоставить США возможность контролировать использование средств этих фондов, представлять правительству США регулярные отчеты об использовании получаемых от него средств. С этой целью была создана Администрация экономического сотрудничества (в 1948—1950 ее возглавлял У. А. Гарриман).

Помощь западноевропейским странам предоставлялась из федерального бюджета США в виде безвозмездных субсидий и займов. С апреля 1948 по декабрь 1951 США израсходовали по М. п. около 17 млрд долл. (ВВП США в 1948: 258 млрд долл.). Основную долю помощи получили Великобритания, Франция, Италия и ФРГ, на которую после долгих дебатов в Конгрессе США с декабря 1949 также был распространен М. п. 30 декабря 1951 М. п. официально прекратил свое действие в связи с вступлением в силу Закона о взаимном обеспечении безопасности (принят Конгрессом США 10 октября 1951; предусматривал одновременное предоставление военной и экономической помощи).

М. п. содействовал быстрому восстановлению экономики послевоенной Зап. Европы, утвердил лидерство США в этом регионе, создал предпосылки для западноевропейской интеграции, включая военно-политическую, ведя к углублению холодной войны. М. п. дополнялся аналогичными программами помощи странам Азии и Африки, направленными на расширение в них американского влияния.

Лит. : Milward A. S. The Reconstruction of Western Europe, 1945—1951. Berkeley (Ca), 1984; The Marshall Plan: Fifty Years After / Ed. by T. Judt, M. Schain. New York, 2001; Eichengreen B. The European Economy Since 1945: Coordinated Capita­lism and Beyond. Princeton (NJ), 2008; Mills N. Winning the Peace: the Marshall Plan and America’s Coming of Age as a Superpower. Hoboken (NJ), 2008. В. Л. Мальков .