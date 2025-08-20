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Передел мира, новые страны на географической карте мира.

Гонка вооружений и ракетно-космическое соперничество как основа международных взаимодействий и внутреннего развития.

Международные отношения в 1950-е гг. в призме таких явлений, как «Новые рубежи».

Дж. Кеннеди и Берлинский кризис, Карибский кризис, договор о запрещении ядерных испытаний.

Советско-китайский конфликт и усиление нестабильности в мире и, как следствие, договор о нераспространении ядерного оружия.

Договоры ОСВ-1 и ПРО.

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2 и ракетный кризис, разъединяющий страны, но способствующий развитию науки.