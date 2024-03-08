СУЭЦКИЙ КРИЗИС 1956

Суэ́цкий кри́зис 1956 (Суэцкая вой­на, Синайская вой­на, Вторая арабо-израильская вой­на, Операция «Кадеш») — международный кризис, вызванный национализацией Суэцкого канала правительством Г. А. Насера , в который были вовлечены англо-франко-израильские вооруженные силы, выступившие против Египта. В ответ на отказ Великобритании и США финансировать строительство Асуанской плотины президент Египта Насер заявил 26 июля 1956 о национализации Суэцкого канала с выплатой денежной компенсации держателям акций канала и гарантией права беспрепятственного прохода через него всех судов кроме израильских. Великобритания и Франция опасались возможного закрытия канала, имевшего чрезвычайное транспортное значение, а также сближения правительства Египта с Восточным блоком и роста арабского национализма. 22 октября на секретной встрече представителей Израиля (премьер-министр Д. Бен-Гурион , начальник Генерального штаба М. Даян, министр обороны Ш. Перес ), Франции (министр обороны М. Буржес-Монури, министр иностранных дел К. Пино, начальник Генерального штаба М. Шалль) и Великобритании (секретарь по иностранным делам С. Ллойд, его помощник П. Дин) было принято решение о проведении совместной военной операции против Египта. На границе Израиля и сектора Газа, оккупированного Египтом, ранее регулярно происходили нарушения государственной границы с египетской стороны, что и послужило предлогом к вторжению 10 бригад израильской армии 29 октября. Израильтяне захватили весь Синайский п-ов, под предлогом защиты судоходства по Суэцкому каналу 31 октября началась британские и французские бомбардировки Египта, 5 ноября на территорию Египта в районах городов Порт-Саид и Порт-Фуад высадились военно-воздушный, а затем морской десанты Великобритании и Франции. 2 ноября на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Великобритания и Франция были объявлены агрессорами, от них потребовали прекратить военные действия и вывести вой­ска с оккупированных территорий. Администрация США оказывала дипломатическое давление на Великобританию с целью прекращения военных действий, СССР угрожал применить силу в поддержку Египта. 6 ноября вступило в силу соглашение о перемирии. Для осуществления контроля за сохранением мирного статуса Суэцкого канала и над выводом англо-французских вой­ск были сформированы международные силы ООН. В декабре 1956 Франция и Великобритания вывели свои вой­ска из Египта, в марте 1957 вывел вой­ска Израиль.

Лит.: Suez 1956: The Crisis and its Consequences. Oxford, 1991; Даян М., Тевет Ш. Арабо-израильские вой­ны 1956, 1967. М., 2003; Наринский М. М. Советский Союз и Суэцкий кризис 1956 года. Новые данные // Новая и новейшая история. 2004. № 2. С. 54–66; Румянцев В. П. Ближневосточная политика США и Велико­британии в 1956–1960. Томск, 2010. Л. А. Садова.