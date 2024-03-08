«СОЮЗ РАДИ ПРОГРЕССА»

«Сою́з рáди прогрéсса» ( англ. Alliance for Progress, исп. Alianza para el Progreso, порт. Aliança para o Progresso, фр. Alliance pour le progrès) — международная программа экономического развития, учрежденная США и 22 латиноамериканскими государствами на конференции Организации американских государств (ОАГ) в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) 17 августа 1961.

План «С. р. п.» торжественно объявлен 13 марта 1961 президентом США Дж. Ф. Кеннеди , обещавшим латиноамериканцам «дом, работу, землю, здоровье и школы», Маршалла план для континента. В 1958 подобную программу предлагал США бразильский президент Ж. Кубичек («операция Панамерика»). Кубинская революция Ф. Кастро показала Вашингтону, что неравенство и бедность способны породить революцию в Латинской Америке, усилить тем самым позиции СССР в Новом Свете. Основываясь на модернизации теории , стратеги США полагали, что «С. р. п.» поможет «взлету» латиноамериканских капиталистических экономик, обеспечив устойчивый рост благосостояния всего населения и преодоление социальных контрастов, ускоренный экономический, в том числе промышленный, рост (т. е. в том числе преодоление сырьевой зависимости), создав социально-экономическую основу устойчивых либеральных демократий (см. также Ростоу У., холодная вой­на ).

Принципы и 94 количественных показателя, которых предстояло достигнуть, изложены в Уставе (Хартии) Пунта-дель-Эсте. В 1963 для координации «С. р. п.» создан Межамериканский комитет «Союза ради прогресса» (ОАГ), действовавший до 1973, хотя на деле финансирование остановилось в 1969. В течение 10 лет 20 млрд долларов должны были на льготных условиях предоставить США, 80 млрд — сами латиноамериканские страны. Планировалось, что «С. р. п.» за 10 лет обеспечит экономический рост не менее 2,5 % в год на душу населения, рост средней продолжительности жизни на 5 лет, сокращение детской смертности вдвое, обязательное шестилетнее образование.

В среднем в 1960-е, после вычета платежей по долгам США, латино­американские страны получали около 920 млн в год; внутренние инвестиции требовали хороших доходов от вывоза сырья, которое, напротив, дешевело в 1960-е, причем доступ на рынок США оставался затруднен протекционистскими ограничениями; общий объем финансирования, включая рефинансирование долгов, составил около 22,3 млрд долларов.

Ни один из количественных показателей Хартии Пунта-дель-Эсте не был выполнен; так, экономический рост в Латинской Америке в 1960-е не превысил 2 % (при естественном приросте населения в 2,9 % в год — самом высоком в 1960-е в мире), аграрные реформы не вели к заметному перераспределению земли, количество построенных школ (186 тыс.; обучено 800 тыс. учителей) и больниц отставало от роста населения, социально-экономическая структура, подразумевавшая высокое неравенство, в целом сохранилась.

Политически США обещали поддержку «прогрессивным демократическим силам», борющимся за социальную справедливость, но при этом оказывали помощь антикоммунистическим режимам, в которых большую роль играли традиционные земельные верхи (в Чили 7 % земле­владельцев контролировали 80 % угодий, в Колумбии 1,3 % — более 50 %), выступавшие против аграрной реформы. Все важнее становилась военная помощь. США не препятствовали установлению военной диктатуры в Бразилии (1964–1985), вводили вой­ска в Доминиканскую республику (1965), ЦРУ осуществила в 1960-е ряд специальных операций, в частности в ходе чилийских выборов 1964. В 1960-е Латинская Америка не приблизилась к либеральной демократии (к примеру, произошло 16 военных переворотов).

Лит. : Гвоздарев Б. И. «Союз ради прогресса» и его сущность. М., 1964; Levinson J. , Onís J., de . The Alliance That Lost Its Way: A Critical Report on the Alliance for Progress. Chicago, 1970; Матлина А. А. Критика концепции «мирной регулируемой революции» для Латинской Америки. М., 1971; Rabe St. G. The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist Revolution in Latin America. Chapel Hill (N.C.), 1999; Latham M. E. Modernization as Ideology: American Social Science and “Nation Building” in the Kennedy Era. Chapel Hill (N.C.), 2000; Field Th. C. From Development to Dictatorship: Bolivia and the Alliance for Progress. Ithaca (N.Y.), 2014. А. А. Исэров .