СОВЕТ ЕВРОПЫ

Совéт Еврóпы (СЕ; англ. Council of Europe, фр. Conseil de l’Europe) — международная организация, призванная обеспечить сотрудничество между странами Европы в области защиты и продвижения прав человека, стандартов права и демократии, созданная с целью сохранения и развития европейской культурной самобытности, достижения единства действий членов СЕ и содействия их социально-экономическому прогрессу. СЕ был создан 5 мая 1949 десятью западноевропейскими государствами. В рамках СЕ было принято более 200 многосторонних конвенций и международно-­правовых документов, в том числе Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ, 4 ноября 1950). Руководящие органы СЕ — Комитет министров и Консультативная (парламентская) ассамблея (ПАСЕ). К структурам СЕ относится Европейский суд по правам человека, контролирующий все вопросы, связанные с толкованием и применением ЕКПЧ. Штаб-квартира СЕ находится в Страсбурге, официальные языки — английский и французский. В СЕ входят 46 государств (2023), Россия состояла в СЕ с 28 февраля 1996 по 25 марта 2022.

Лит. : Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л . Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998; Wassenberg B . Histoire du Conseil de l’Europe (1949–2009). Brussel, 2012; Черенга В. Н. Роль Совета Европы в формировании общеевропейского пространства демократии и прав человека // Актуальные проблемы Европы. 2015. № 3. C. 45–68. А. Жидкова .