СЕАТО

СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной Азии; англ . SEATO, South-East Asia Treaty Organization) — военно-политический блок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, существовавший в 1954–1977. Соглашение о создании подписано в Маниле (отсюда другое название Манильский пакт) 8 сентября 1954 Австралией, Великобританией, Новой Зеландией, Пакистаном, США, Таиландом, Филиппинами и Францией. Партнерами С. по диалогу были Южная Корея, Южный Вьетнам и Королевство Лаос. Штаб-квартира находилась в Бангкоке. Главной задачей С. была борьба с распространением коммунизма в регионе. В рамках блока проводились военно-морские, военно-воздушные и сухопутные маневры. После отделения в 1971 от Пакистана его восточной части и провозглашения на этой территории Народной Республики Бангладеш Исламабад 7 ноября 1972 вышел из союза. Вывод американских вой­ск из Вьетнама в 1973 способствовал резкому падению авторитета С.: как организация коллективной безо­пасности он оказался неэффективным. В 1974 блок покинула Франция, а в 1975 — Таиланд. 30 июня 1977 С. был распущен.

Лит. : Buszynski L . SEATO: The Fai­lure of an Alliance Strategy. Singapore, 1983. В. А. Погадаев.