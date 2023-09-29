Ракéтный кризис в Еврóпе 1970–1980‑х

Ракéтный кризис в Еврóпе 1970–1980‑х — один из важнейших кризисов завершающего этапа холодной вой­ны . В 1976 СССР начал установку в Европе ракет среднего радиуса действия, которые не подпадали под договоренности об Ограничении стратегических вооружений . Это обеспокоило лидеров Зап. Европы. В Европе уже стояли американские ракеты «Першинг‑1», но они считались устаревшими. 12 декабря 1979 блок НАТО принял «двой­ное решение»: разместить в Зап. Европе 572 новейшие американские ракеты «Першинг‑2» и «Томагавк», но при условии, что не удастся достичь соглашения с СССР. В случае начала вой­ны эти ракеты могли бы в считанные минуты уничтожить крупнейшие города европейской части СССР, в то время как территория США была лучше защищена. СССР протестовал против размещения новых американских ракет и был даже готов идти на уступки, демонтировать часть своих ядерных вооружений в Европе. В странах Зап. Европы началась волна митингов противников размещения ракет. 30 ноября 1983 началось размещение американских ракет в Великобритании, Зап. Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии. Советско-­американские отношения обострились до предела. Только в 1987 руководители двух стран Р. Рейган и М. С. Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (см. также Ядерное разоружение ).

Ист .: Ахромеев С. Ф., Корниенко Г. М. Глазами маршала и дипломата. М., 1992; Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962–1986 гг.). М., 1996.

Лит. : Стратегические вооружения СССР. М., 1992; Шубин А. В. Золотая осень или период «застоя». М., 2007. А. В. Шубин.