ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР; англ. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), франц. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)) - международная организация, объединяющая наиболее развитые страны мира для обмена опытом в области экономической, социальной, экологической политики и согласования концептуальных подходов к её формированию.

Об­ра­зо­ва­на в 1960 году на ба­зе Организации ев­ропейского эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва (1947); кон­вен­ция об уч­ре­ж­де­нии ОЭСР под­пи­са­на 20 стра­на­ми в Па­ри­же в 1960 года (всту­пи­ла в си­лу 30.9.1961 года); иг­ра­ет важ­ную роль в современной гло­баль­ной ар­хи­тек­ту­ре ми­ро­хо­зяй­ст­вен­ных свя­зей. По со­стоя­нию на конец 2011 года в ОЭСР вхо­ди­ло 34 го­су­дар­ст­ва.

Основное на­прав­ле­ние дея­тель­но­сти ОЭСР - ана­лиз со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия на мак­ро­уров­не и от­рас­ле­вых уров­нях и вы­ра­бот­ка со­от­вет­ст­вую­щих ре­ко­мен­да­ций по ре­гу­ли­ро­ва­нию различных об­лас­тей (сфер) раз­ви­тия. Раз­ра­ба­ты­ва­ет ма­те­риа­лы по во­про­сам ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­ро­вой эко­но­ми­ки для ме­ж­ду­народных встреч различного уров­ня. В 1960-1970-е годы сыг­ра­ла зна­чительную роль в ли­бе­ра­ли­за­ции ме­ж­ду­народного дви­же­ния ка­пи­та­ла и уни­фи­ка­ции со­от­вет­ст­вую­щих сис­тем государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния (Ко­декс ли­бе­ра­ли­за­ции дви­же­ния ка­пи­та­лов 1961 года с по­сле­дую­щи­ми по­прав­ка­ми); в 1980-1990-е годы вы­пол­ня­ла функ­цию ме­ха­низ­ма под­го­тов­ки ре­ше­ний стран «Боль­шой се­мёр­ки» по гло­баль­ным про­бле­мам ми­ро­вой эко­но­ми­ки. Выс­ший ор­ган - Со­вет ОЭСР, за­се­да­ния ко­то­ро­го про­во­дят­ся на уров­не пред­ста­ви­те­лей стран-чле­нов и пред­ста­ви­те­ля Ев­ро­пей­ско­го сою­за или ми­ни­ст­ров иностранных дел (эко­но­ми­ки, фи­нан­сов); Сек­ре­та­ри­ат воз­глав­ля­ет ге­не­раль­ный сек­ре­тарь.

Важ­ней­шая сфе­ра дея­тель­но­сти ОЭСР - ана­лиз ста­ти­стической ин­фор­ма­ции, под­го­тов­ка об­зо­ров и док­ла­дов по отдельным про­бле­мам раз­ви­тия, по­сто­ян­ное от­сле­жи­ва­ние ди­на­ми­ки фак­то­ров, влияю­щих на раз­ви­тие ми­ро­вой эко­но­ми­ки, раз­ра­бот­ка про­гно­зов для национальных пра­ви­тельств. Спе­циа­ли­зированные ко­ми­те­ты и ра­бо­чие груп­пы (около 200) ана­ли­зи­ру­ют про­бле­мы функ­цио­ни­ро­ва­ния рын­ка, раз­ви­тия ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли, ин­ве­сти­ций, тру­да и за­ня­то­сти, внеш­ней ми­гра­ции, бан­ков­ско­го сек­то­ра, фи­нан­сов, энер­ге­ти­ки, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды и другого. О мас­шта­бах ана­ли­тической дея­тель­но­сти сви­де­тель­ст­ву­ет чис­лен­ность экс­пер­тов, еже­год­но при­ни­маю­щих уча­стие в за­се­да­ни­ях групп, - около 20 тысяч. Ос­нов­ны­ми ор­га­на­ми, пред­став­ляю­щи­ми Со­ве­ту официального за­клю­че­ния о сте­пе­ни со­от­вет­ст­вия по­ли­ти­ки стра­ны, всту­паю­щей в ОЭСР, по­ли­ти­ке других стран-чле­нов, яв­ля­ют­ся: ко­ми­те­ты по об­зо­рам эко­но­мического по­ло­же­ния и раз­ви­тия, по ста­ти­сти­ке, по за­ня­то­сти, тру­ду и со­ци­аль­ным во­про­сам, по тор­гов­ле и ра­бо­чая груп­па по экс­порт­ным кре­ди­там, а так­же Комитет по государственному управ­ле­нию; кро­ме то­го, национальную по­ли­ти­ку стран ана­ли­зи­ру­ют в сфе­ре сво­ей ком­пе­тен­ции та­кие сек­то­раль­ные ор­га­ны, как ра­бо­чая груп­па по су­до­строе­нию, ко­ми­те­ты по ры­бо­лов­ст­ву, по ста­ли, по сельскому хозяйству и по здра­во­охра­не­нию. Ес­ли в об­лас­ти ми­ро­вой тор­гов­ли ОЭСР ори­ен­ти­ру­ет­ся на пра­во­вую ба­зу и рег­ла­мен­ты Все­мир­ной тор­го­вой ор­га­ни­за­ции (ВТО), то по став­кам экс­порт­ных кре­ди­тов её влия­ние весь­ма су­ще­ст­вен­но - Комитет по тор­гов­ле (под­ко­ми­тет по экс­порт­ным кре­ди­там) ОЭСР оп­ре­де­ля­ет кре­дит­ный рей­тинг стра­ны-им­пор­тё­ра.

Вы­со­кий уро­вень ана­ли­тической и ме­то­дической ба­зы ОЭСР ве­дёт к то­му, что многие ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции ис­поль­зу­ют её до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы (например, ме­то­ди­ка рас­чё­та уров­ня сельскохозяйственного суб­си­ди­ро­ва­ния при­ме­ня­ет­ся ВТО в пе­ре­го­во­рах по тор­гов­ле сельскохозяйственной про­дук­ци­ей и для ре­ше­ния воз­ни­каю­щих в этой сфе­ре спо­ров). Зна­чи­тель­но влия­ние до­ку­мен­тов ОЭСР и на национальную прак­ти­ку стран-чле­нов в различных об­лас­тях (например, «Прин­ци­пы кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния ОЭСР» по­зво­ля­ют ори­ен­ти­ро­вать­ся в пра­вах и воз­мож­но­стях ак­цио­не­ров, их за­щи­те). Хо­тя ме­ж­ду стра­на­ми - чле­на­ми ОЭСР дос­тиг­нут вы­со­кий уро­вень ли­бе­ра­ли­за­ции тру­до­вой ми­гра­ции, она не име­ет собственной нор­ма­тив­ной ба­зы в этой об­лас­ти и по­ка не вы­ра­бо­та­ла об­щей по­зи­ции по это­му во­про­су в от­но­ше­нии треть­их стран.

Дек­ла­ра­ция о со­труд­ни­че­ст­ве РФ и ОЭСР под­пи­са­на в 1994 году, в со­от­вет­ст­вии с ней осу­ще­ст­в­ля­лось кон­суль­та­тив­но-тех­ническое со­дей­ст­вие в ре­фор­ми­ро­ва­нии российской эко­но­ми­ки. За­яв­ку на всту­п­ле­ние в организацию РФ по­да­ла в 1996 году; «до­рож­ная кар­та» при­сое­ди­не­ния РФ к Кон­вен­ции об уч­ре­ж­де­нии ОЭСР при­ня­та на сес­сии Со­ве­та ОЭСР 30.11.2007 года - она оп­ре­де­ля­ет про­це­ду­ру, по­зво­ляю­щую оце­нить го­тов­ность и воз­мож­ность РФ вы­пол­нить обя­за­тель­ст­ва, на­ла­гае­мые член­ст­вом в ОЭСР, об­щие пра­ви­ла и основные эта­пы про­цес­са при­сое­ди­не­ния. Основное зна­че­ние для всту­п­ле­ния име­ет со­от­вет­ст­вие эко­но­мической, пра­во­вой и ин­сти­ту­цио­наль­ной струк­ту­ры стра­ны стан­дар­там ОЭСР. РФ при­ни­ма­ет уча­стие в ра­бо­те ря­да ко­ми­те­тов и ра­бо­чих групп в ста­ту­се на­блю­да­те­ля. Всту­п­ле­ние в ОЭСР ста­нет зна­чительным сти­му­лом для раз­ви­тия со­труд­ни­че­ст­ва Рос­сии с раз­ви­ты­ми стра­на­ми по во­про­сам ста­ти­сти­ки, ин­фор­ма­ти­ки, те­ле­ком­му­ни­ка­ции.

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