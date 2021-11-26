МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НОТАРИАТА

Международное объединение нотариальных корпораций.

Был создан как Международный союз Латинского нотариата (МСЛН) в 1948 году.

МСН создан в целях:

- Представительства нотариата в международных организациях; - Сотрудничества с национальными, в том числе нотариальными, организациями; - Изучения и усовершенствования права в области нотариальной деятельности; - Распространения принципов Латинского нотариата; - Организации международных конгрессов .

Нотариат базируется на традиции римского права . В странах, входящих в МСН, действует континентальная (романо-германская) правовая система, а нотариально оформленные документы обладают публичным признанием и повышенной доказательственной силой. Заповеди нотариата:

уважай свое министерство;

воздержись, если даже малейшее сомнение делает неясными твои действия;

воздавай должное Правде;

действуй осмотрительно;

изучай с пристрастием;

советуйся с Честью;

руководствуйся Справедливостью;

ограничивайся Законом;

работай с Достоинством;

помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы не было споров между людьми.

(Данные заповеди взяты из доклада эквадорской делегации нотариусов на пленарном заседании 89 Международного конгресса Латинского Нотариата в Мексике в 1965 г.)

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