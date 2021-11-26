ИНТЕРНИРОВАНИЕ
ИНТЕРНИРОВАНИЕ (нем. Internieren, от лат. internus – внутренний) - в международном праве принудительное помещение в связи с вооружённым конфликтом иностранных граждан определённых категорий в специальные места поселения с запрещением покидать их пределы до окончания конфликта.
Воюющие государства применяют интернирование к военнопленным и иным гражданам страны-неприятеля (исключая лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических работников), если того требуют интересы данной воюющей стороны; нейтральные государства - к военнослужащим воюющих государств. Интернированные военнослужащие разоружаются, для них устанавливается режим, исключающий возможность покинуть территорию государства и вновь принять участие в военных действиях.
Режим интернирования регулируется Женевскими конвенциями 1949 года о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными, Гаагскими конвенциями 1907 года о правах и обязанностях нейтральных держав в случае войны, которые предусматривают право и обязанность нейтрального государства, принявшего на свою территорию войска, бежавших военнопленных, больных или раненых воинов, принадлежащих к воюющим армиям, разместить их в местах, по возможности далёких от театра военных действий. Интернированию подлежат также военные корабли воюющих стран и их экипажи, оказавшиеся в портах нейтральных государств и отказавшиеся их покинуть.
Подвергшиеся интернированию войска и лица разоружаются и помещаются в лагеря и другие приспособленные к тому места. Интернированным должны предоставляться средства существования и необходимая медицинская помощь. Расходы по содержанию интернированных лиц возмещаются воюющими государствами при мирном урегулировании вооружённого конфликта.
Некоторые государства применяли интернирование для ограничения свободы в связи с введением режима военншл положения или в качестве политической меры (например, в отношении политических эмигрантов, которым предоставлена возможность пользоваться правом убежища).