ИНТЕРНИРОВАНИЕ

ИНТЕРНИРОВАНИЕ (нем. Internieren, от лат. internus – внут­рен­ний) - в международном праве принудительное помещение в связи с вооружённым конфликтом иностранных граждан определённых категорий в специальные места поселения с запрещением покидать их пределы до окончания конфликта .

Воюю­щие го­су­дар­ст­ва при­ме­ня­ют интернирование к во­ен­но­плен­ным и иным гра­ж­да­нам стра­ны-не­при­яте­ля (ис­клю­чая лиц, поль­зую­щих­ся ме­ж­ду­народной за­щи­той, в том числе ди­пло­ма­тических ра­бот­ни­ков), ес­ли то­го тре­бу­ют ин­те­ре­сы дан­ной воюю­щей сто­ро­ны; ней­траль­ные го­су­дар­ст­ва - к во­ен­но­слу­жа­щим воюю­щих го­су­дарств. Ин­тер­ни­ро­ван­ные во­ен­но­слу­жа­щие ра­зо­ру­жа­ют­ся, для них ус­та­нав­ли­ва­ет­ся ре­жим, ис­клю­чаю­щий воз­мож­ность по­ки­нуть тер­ри­то­рию го­су­дар­ст­ва и вновь при­нять уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях.

Ре­жим интернирования ре­гу­ли­ру­ет­ся Же­нев­ски­ми кон­вен­ция­ми 1949 года о за­щи­те гражданского на­се­ле­ния во вре­мя вой­ны и об об­ра­ще­нии с во­ен­но­плен­ны­ми, Га­аг­ски­ми кон­вен­ция­ми 1907 года о пра­вах и обя­зан­но­стях ней­траль­ных дер­жав в слу­чае вой­ны, ко­то­рые пре­ду­смат­ри­ва­ют пра­во и обя­зан­ность ней­траль­но­го го­су­дар­ст­ва, при­няв­ше­го на свою тер­ри­то­рию вой­ска, бе­жав­ших во­ен­но­плен­ных, боль­ных или ра­не­ных вои­нов, при­над­ле­жа­щих к воюю­щим ар­ми­ям, раз­мес­тить их в мес­тах, по воз­мож­но­сти да­лё­ких от те­ат­ра во­енных дей­ст­вий. Интернированию под­ле­жат так­же во­енные ко­раб­ли воюю­щих стран и их эки­па­жи, ока­зав­шие­ся в пор­тах ней­траль­ных го­су­дарств и от­ка­зав­шие­ся их по­ки­нуть.

Под­верг­шие­ся интернированию вой­ска и ли­ца ра­зо­ру­жа­ют­ся и по­ме­ща­ют­ся в ла­ге­ря и другие при­спо­соб­лен­ные к то­му мес­та. Ин­тер­ни­ро­ван­ным долж­ны пре­дос­тав­лять­ся сред­ст­ва су­ще­ст­во­ва­ния и не­об­хо­ди­мая медицинская по­мощь. Рас­хо­ды по со­дер­жа­нию ин­тер­ни­ро­ван­ных лиц воз­ме­ща­ют­ся воюю­щи­ми го­су­дар­ст­ва­ми при мир­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии воо­ружённого кон­флик­та.

Не­ко­то­рые го­су­дар­ст­ва при­ме­ня­ли интернирование для ог­ра­ни­че­ния сво­бо­ды в свя­зи с вве­де­ни­ем ре­жи­ма во­енншл по­ло­же­ния или в ка­че­ст­ве по­ли­тической ме­ры (например, в от­но­ше­нии по­ли­тических эмиг­ран­тов , ко­то­рым пре­дос­тав­ле­на воз­мож­ность поль­зо­вать­ся пра­вом убе­жи­ща).

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