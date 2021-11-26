МААСТРИХТСКИЙ ДОГОВОР Маастрихтский договор — договор о создании Европейского союза (ЕС) и введении в оборот единой европейской валюты — евро, подписан 7 февраля 1992 в г. Маастрихт (Нидерланды) странами Европейских Сообществ.

Маастрихтский договор — договор о создании Европейского союза (ЕС) и введении в оборот единой европейской валюты — евро, подписан 7 февраля 1992 в г. Маастрихт (Нидерланды) странами Европейских Сообществ (Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ). Вступил в силу 1 ноября 1993.

Прерогатива на проведение единой денежно-кредитной политики ЕС была предоставлена Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и Цен?тральным банкам государств — членов ЕС. Великобритания и Дания оговорили для себя право не переходить на евро. Согласно М. д., правовую структуру ЕС составили три опоры: Европейские сообщества; общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ); полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам. М. д. установил так называемые Маастрихтские критерии для стран, вступающих в Европейский валютный союз: дефицит государственного бюджета не должен превышать 3 % ВВП; государственный долг должен быть менее 60 % ВВП; в течение двух лет курс нацио­нальной валюты должен удерживаться в заданном диапазоне; уровень инфляции не должен более, чем на 1,5 %, превышать средний показатель для трех стран ЕС с наиболее стабильными ценами; долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны более, чем на 2 %, превышать средний показатель для стран с самым низким уровнем инфляции.М. д. способствовал большей унификации законодательств стран ЕС, становлению механизма наднационального регулирования, конвергенции экономик с целью создания единой экономики Союза.

М. д. способствовал большей унификации законодательств стран ЕС, становлению механизма наднационального регулирования, конвергенции экономик с целью создания единой экономики Союза.

ОВПБ предполагала совместные внешнеполитические действия на основе единогласно принятых решений. Противоречия между крупными и малыми странами, позиция Франции, изначально выступавшей против идеи оборонительного союза, тормозили сотрудничество в военной области. Только в 1998 удалось договориться о создании военной компоненты внутри ЕС с целью выполнения Петербергских задач, т. е. проведения гуманитарных и спасательных операций; проведения миротворческих операций; осуществления мер по принуждению к миру. Решение о создании самостоятельной военной структуры ЕС было принято на саммите ЕС в Кёльне в июле 1999.

Правовая структура ЕС, установленная М. д., была упразднена Лиссабонским договором 1 декабря 2009, установившим единый статус ЕС как субъекта международного права.

Публ .: The Treaty of Maastricht (1992) // http://www.historiasiglo20.org/europe/maastricht.htm.

Лит .: Christiansen Th ., Duke S ., Kirchner E . Understanding and assessing the Maastricht Treaty // Journal of European Integration, Special Issue: The Maastricht Treaty: Second Thoughts After 20 Years. Vol. 34 (7). November 2012. P. 685—698. Т. В. Андросова .