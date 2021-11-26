ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА - разновидность международной валютной единицы, основа Европейской валютной системы.

Офи­ци­аль­ные европейские валютные единицы эми­ти­ро­вал Ев­ропейский фонд ва­лют­но­го со­труд­ни­че­ст­ва (1979-1993), за­тем Ев­ропейский ва­лют­ный ин­сти­тут (1994-1998). Ком­мерческие бан­ки вы­пус­ка­ли ча­ст­ные европейские валютные единицы в объ­ё­ме, зна­чи­тель­но пре­вы­шав­шем их официальную эмис­сию в со­от­вет­ст­вии с по­треб­но­стя­ми рын­ка. Эмис­сия официальной европейской валютной единицы бы­ла от­но­си­тель­но эла­стич­на в от­ли­чие от СДР (спе­ци­аль­ные пра­ва за­им­ст­во­ва­ния), на ко­то­рых ос­но­ва­на Ямай­ская ва­лют­ная сис­те­ма. Её сум­ма кор­рек­ти­ро­ва­лась в на­ча­ле ка­ж­до­го квар­та­ла и рас­пре­де­ля­лась ме­ж­ду стра­на­ми – чле­на­ми Ев­ропейской ва­лют­ной сис­те­мы в за­ви­си­мо­сти от из­ме­не­ния их официальных зо­ло­то­дол­ла­ро­вых ре­зер­вов. Вы­пуск европейской валютной единицы обес­пе­чи­вал­ся пред­ва­рительным пе­ре­во­дом 20% этих ре­зер­вов в эмис­си­он­ный ин­сти­тут (смотри Евро ).

Ус­лов­ная стои­мость европейской валютной единицы оп­ре­де­ля­лась на ос­но­ве ва­лют­ной кор­зи­ны пу­тём со­из­ме­ре­ния её сред­не­взве­шен­но­го кур­са по от­но­ше­нию к на­бо­ру 12 ва­лют стран – чле­нов Ев­ропейской ва­лют­ной сис­те­мы. Ли­ди­рую­щее ме­сто в этой ва­лют­ной кор­зи­не за­ни­ма­ла мар­ка ФРГ. Раз в 5 лет осу­ще­ст­в­лял­ся пе­ре­смотр центральных кур­сов 12 ва­лют.

Европейская валютная единица вы­пол­ня­ла функ­ции со­из­ме­ре­ния стои­мо­сти то­ва­ров и ус­луг, ме­ж­ду­народного пла­тёж­но­го и ре­зерв­но­го сред­ст­ва и от­но­си­тель­но ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась в официальном сек­то­ре (центральные бан­ки стран, ме­ж­ду­народные и ре­гио­наль­ные ор­га­ни­за­ции ЕЭС) и ча­ст­ном (бан­ки, фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния) на на­цио­наль­ных и ми­ро­вом фи­нан­со­вом рын­ках (смотри Фи­нан­со­вый ры­нок, Еврорынок ).

Европейская валютная единица не име­ла ма­те­ри­аль­ной фор­мы в ви­де банк­нот, мо­нет, так как за­пи­сы­ва­лась на сче­та центральных и ком­мерческих бан­ков стран ЕЭС и ис­поль­зо­ва­лась пу­тём без­на­лич­ных пе­ре­чис­ле­ний. Европейская валютная единица бы­ла за­ме­не­на ев­ро с 01.01.1999.

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