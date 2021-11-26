ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ПО АЛКОГОЛЮ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ПО АЛКОГОЛЮ - основополагающий международный документ, содержащий перечень этических принципов, на которых должна строиться государственная алкогольная политика.

При­нят на па­риж­ской кон­фе­рен­ции «Здо­ро­вье, об­ще­ст­во и ал­ко­голь» (декабрь 1995 года).

В хар­тии дек­ла­ри­ру­ет­ся: 1) пра­во на се­мей­ную, об­ще­ст­вен­ную и тру­до­вую жизнь, за­щи­щён­ную от не­сча­ст­ных слу­ча­ев, на­си­лия и других от­ри­ца­тель­ных по­след­ст­вий по­треб­ле­ния ал­ко­го­ля; 2) пра­во на на­уч­но обос­но­ван­ную, объ­ек­тив­ную ин­фор­ма­цию и про­све­ще­ние от­но­си­тель­но по­след­ст­вий по­треб­ле­ния ал­ко­го­ля для здо­ро­вья, се­мьи и об­ще­ст­ва; 3) пра­во ка­ж­до­го ре­бён­ка, под­ро­ст­ка жить и раз­ви­вать­ся в безо­пас­ной сре­де, за­щи­щён­ной от от­ри­ца­тель­ных по­след­ст­вий по­треб­ле­ния ал­ко­го­ля и, на­сколь­ко это воз­мож­но, от про­па­ган­ды и рек­ла­мы ал­ко­голь­ных на­пит­ков; (смотри Декларация прав ребенка ) 4) пра­во на дос­туп­ное ле­че­ние и уход ли­цам (а так­же чле­нам их се­мей), ко­то­рые упот­реб­ле­ни­ем ал­ко­го­ля под­вер­га­ют се­бя опас­но­сти или на­но­сят ущерб здо­ро­вью; 5) пра­во на за­щи­ту от по­ну­ж­де­ний к упот­реб­ле­нию спирт­но­го и под­держ­ку трез­во­го об­раза жиз­ни лю­дей, не же­лаю­щих по­треб­лять ал­ко­голь или не мо­гу­щих де­лать это по со­стоя­нию здо­ро­вья или иным при­чи­нам.

Эти прин­ци­пы бы­ли кон­кре­ти­зи­ро­ва­ны в «Ев­ро­пей­ском пла­не дей­ст­вий по ал­ко­го­лю» на 2000-2005 годы, а так­же в до­ку­мен­тах ВОЗ «Мо­ло­дёжь и ал­ко­голь» (2001) и «Ос­но­вы по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии ал­ко­го­ля» (2005).

(смотри Антиалкогольная кампания КПСС и Советского государства )

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