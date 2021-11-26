ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ - региональная экономическая группировка, образованная в 1960 году на основе Стокгольмской конвенции рядом европейских государств, не вошедших в Европейское экономическое сообщество для конкуренции с ним.
Основу ЕАСТ составляет зона свободной торговли: во взаимной торговле отменены таможенные пошлины и количественные ограничения, однако отсутствует единый внешний тариф. Первоначально в ассоциацию входили Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария и Швеция. Конвенция о ЕАСТ распространяется также на Лихтенштейн, который связан со Швейцарией таможенным союзом. В 1961 году в ЕАСТ в качестве ассоциированного члена вступила Финляндия, в 1970 году членом стала Исландия. Дания, Великобритания, Португалия, Австрия, Финляндия и Швеция вышли в различное время из ЕАСТ из-за их членства в Европейском союзе (ЕС). В начале XXI века включал 3 страны-члена - Норвегию, Швейцарию и Исландию. Штаб-квартира ЕАСТ - в Женеве, руководящий орган - Совет министров, исполнительный орган – Секретариат.
31.12.1966 были отменены таможенные пошлины на ввозимые товары и их количественные ограничения и запрещены эквивалентные меры по импорту и экспорту. В отношении же третьих стран страны-участницы сохраняют самостоятельные таможенные тарифы. Свободная торговля рыбой и другими морскими продуктами была достигнута в 1989 году. ЕАСТ регламентирует торговлю обработанными сельско-хозяйственными продуктами, однако торговля основными сельско-хозяйственными продуктами подчинена двусторонним соглашениям между государствами-членами.
В 1970-е годы заключены двусторонние соглашения о свободной торговле между EЭC и каждым из государств ЕАСТ, которые должны были гарантировать свободную торговлю товарами. В 1977 году в торговле ЕАСТ с ЕЭС отменены таможенные пошлины на промышленные товары. Связь между двумя торговыми блоками укрепилась в течение 1980-х годов; обе стороны стремились к сотрудничеству, отмене технических препятствий и других нетарифных ограничений в торговле товарами, взаимодействию в областях, не связанных с торговлей (например, в научных исследованиях).
В начале 1990-х годов в результате пакта ЕАСТ и ЕС была создана Европейская экономическая зона, охватывающая не только торговлю товарами, но и услугами, свободное движение капиталов и рабочей силы и тому подобное. Швейцария, не являющаяся членом ЕС, в конечном счёте не присоединилась к этой обширной договорённости.
ЕАСТ развила и усилила торговые отношения с третьими странами, особенно с Центральной и Восточной Европой, средиземноморскими странами и Ближним Востоком. 21.06.2001 в Вадуце подписана новая редакция Соглашения ЕАСТ, что позволило достигнуть параллельного вступления в силу этого Соглашения и семи двусторонних соглашений Швейцарии со странами ЕС. Три государства ЕАСТ, которые являются частью экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), имеют льготные отношения между собой и с 15 государствами – членами ЕС.