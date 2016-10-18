Атака на Мосул: США закрывают «исламский проект» и взводят сараевский курок Американский проект переформатирования Ближнего Востока на религиозной основе (ИГ) закрывается, открывается проект национального переустройства (автономный Курдистан). Последствия национального проекта очевидны... На чтение: 2 минуты

В ночь с 15 на 16 октября вооружённые силы Ирака и США провели мощную артиллеристскую атаку на позиции запрещённого в РФ Исламского государства (ИГ) в Мосуле. 17 октября в 6 утра курдские военизированные образования (пешмерга) совместно с иракской армией начали полномасштабную операцию по освобождению Мосула при поддержке с воздуха силами американской авиации.

СМИ пестрят сообщениями. Освобождение Мосула должно стать предвыборным подарком Хиллари Клинтон. Атака на город с населением в 2 млн. человек чревата серьезными гуманитарными последствиями. Коридор для выхода боевиков ТОЗР ИГ из Мосула приведет к их переброске на территорию Сирии в Алеппо. В топе «Яндекса» долгое время висела и вовсе экзотическая новость о том, что в операции по освобождению Мосула примут участие суннитские военные образования численностью до 2000 человек.

Каждая из новостей сама по себе значима и представляет отдельную сюжетную линию. Общая медийная картинка, как всегда, напоминает мозаику, собранную из стеклянных осколков различной формы, величины и цвета.

Между тем вывод напрашивается такой: американский проект переформатирования Ближнего Востока на религиозной основе (ИГ) закрывается, открывается проект национального переустройства (автономный Курдистан). Последствия национального проекта очевидны: одновременный удар сразу по четырём странам (Ирак, Иран, Сирия и Турция), в которых сосредоточены традиционные территории компактного расселения курдов.

Если взглянуть на конфессиональную и национальную карту Ближнего Востока, то легко заметить, что зона нестабильности ИГ, населенная преимущественно суннитами, находится на пути возможной прокладки газопровода из Ирана через Ирак в Сирию к Средиземному морю. Районы компактного расселения курдов в дополнение к сирийскому направлению географически перекрывают ещё и турецкое. Однако обо всём по порядку.

Истерика в западных столицах о гуманитарной катастрофе Алеппо – не самый удачный информационный фон для атаки на многомиллионный город. А утверждения о том, что операция по освобождению Мосула готовилась западной коалицией около двух лет, ничего кроме улыбки не вызывает. О «линии Маннергейма» на севере Ирака военная разведка не сообщала. Значит, решение принималось спешно, было обусловлено резкой сменой окружающей (оперативной) обстановки.

Какие события последнего времени на Ближнем Востоке вызвали наибольший эмоциональный резонанс (раздражение) в столицах стран международной коалиции во главе с США? Тут без вариантов: операция сирийской армии при поддержке российских ВКС в Алеппо.

Взятие Алеппо означает стратегическое поражение ИГ и его фактическое огораживание на севере Ирака. Провокация с гуманитарным конвоем, которая должна была остановить Асада и Россию новой волной санкций, режимом международной изоляции и введением бесполётной зоны, провалилась. Вариантов воздействия на Москву не осталось.

Вторым важным аспектом наступления на Мосул, который считается нефтяной столицей Ирака, является разрыв партнёрства ИГ с блистательной Портой. Нелегальные поставки нефти на мировой рынок шли из Мосула через территорию Турции (другой вариант географически отсутствует). Два года никто экономических санкций на Анкару не накладывал, счета в банках не арестовывал. Этнически чужая арабскому миру Турция не только не мешала реализации религиозного проекта, но и участвовала в нём.

Подписание межправительственного соглашения о строительстве «Турецкого потока» во время встречи Путина и Эрдогана на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле сломало конструкцию. Нелегальным доходам от поставок нефти Турция предпочла легальный путь превращения в главную страну-транзитёра русского газа в южную Европу.

«Религиозный проект» в виде ИГ потерял всякий смысл. Его продолжение создаёт гораздо больше угроз, чем выгод. В новых условиях блокировка сирийского направления может привести к тому, что Турция дополнительно договорится о строительстве трубопровода и поставках в Европу ещё и иранского газа. Азербайджанскому деваться некуда (он уже там).

В общем, взятие Алеппо и турецко-российский газовый контракт (в случае его реализации) формируют принципиально иную энергетическую конфигурацию не только Ближнего Востока, но и всей Евразии. У трёх ведущих стран Евразии (Турции, России и Ирана) появляется общий интерес на долгие годы. Европа встаёт перед выбором: либо снятие санкций с России и постепенное сближение с новой «тройкой», либо продолжение конфронтации с неопределенными энергетическими перспективами. Продвижение российско-китайских газовых проектов времени на раздумья практически не оставляет.

«Национальный проект» переформатирования Ближнего Востока идеально соответствует новым реалиям. Возникновение Большого Курдистана (иракский Курдистан фактически создан при деятельном участии США) или борьба за его возникновение блокирует не только сирийский, но и турецкий маршрут, не оставляя альтернативы украинскому транзиту и танкерным поставкам сжиженного газа в Европу, например, из Катара.

Чтобы понять, насколько реализации сценария с прямыми поставками в Европу энергоносителей с Ближнего Востока опасна, достаточно вспомнить, что одной из причин Первой мировой войны стал германо-турецкий проект строительства железной дороги Берлин – Вена – София – Стамбул – Багдад – Басра, предусматривающий концессию на разведку и добычу нефти. Впрочем, это тема для отдельного и обстоятельного разговора.

Конечно, смена религиозного сценария переформатирования Ближнего Востока на национальный в виде государственности Курдистана пока только версия. Но версия, которая логически увязывает пёструю новостную картинку последних дней в единое целое. Даже казавшаяся изначально бессодержательной информация про две тысячи суннитских воинов, штурмующих Мосул, обретает смысл. Вытеснение ИГ из Мосула не должно выглядеть как прямая поддержка Вашингтоном шиитского (проиранского) Ирака.

Наполняется смыслом и утверждение о предвыборном подарке для Клинтон. Если нельзя помешать Москве взять Алеппо, необходимо возглавить борьбу с ИГ и взятием Мосула доказать, что США по-прежнему главный ближневосточный разводящий. Если нельзя помешать Анкаре подписать соглашение с Москвой, надо дестабилизировать Турцию и сменить Эрдогана. Если нельзя сместить Асада и построить газопровод через Сирию в Европу из Катара, надо заблокировать строительство альтернативной трубы из Ирана.

Симптоматично то, что у США закончилась положительная повестка. Все действия Вашингтона сегодня связаны с угрозами, в то время, как предложения Москвы нацелены на достижение взаимной выгоды. Это означает только одно – стратегическую инициативу США уже упустили.

А пугает в этой истории то, что в прошлый раз, когда США и Британия уступили ближневосточную инициативу Германии, дело закончилось выстрелом в Сараево…