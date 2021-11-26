Аннан, Кофи

(англ. Annan Kofi) (р. 1938, Кумаси, Гана) — седьмой генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира (2001). В 1961 окончил Макалестер-колледж в Сент-Поле, штат Миннесота (США). В 1961–1962 проходил курс аспирантской подготовки в области экономики в Высшем институте по изучению международных проблем в Женеве. В 1972 получил степень магистра в области управления в Массачусетском технологическом институте. С 1962 работал в системе ООН, занимался организационно-финансовыми вопросами, проблемами беженцев и мирных переговоров. В 1990 участвовал в организации репатриации международных сотрудников и граждан западных стран из Ирака. С 1993 А. работал в качестве помощника Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, с февраля 1994 — заместитель Генерального Секретаря. С ноября 1995 по март 1996 после подписания Дейтонского мирного соглашения А. выполнял функции Специального представителя Генерального секретаря в бывшей Югославии. В 1997–2006 — на посту Генерального секретаря ООН. Инициировал реформу организации, направленную на улучшение координации и достижение большей согласованности в работе ООН. Работал над разрешением ряда крупных дипломатических кризисов: в 1997 — ситуация с беженцами в Центральной Африке; в 1998 — переговоры с Ираком о возвращении в страну инспекций ООН по вооружениям; в 1999 — переговоры с Ливией по поводу взрыва пассажирского самолета над Шотландией в 1988; в 1999 — провозглашение независимости Восточного Тимора; в 2000 — вывод израильских войск из Ливана и палестино-израильские переговоры. Выступал против начатой в 2003 войны в Ираке, в 2006 призывал к разрешению нового ближневосточного кризиса мирными средствами. Развивал гуманитарное направление деятельности Организации. Основные идеи и инициативы А. изложил в ряде специальных докладов: «Причины конфликтов и содействие обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке» (1998), «Мы, народы: роль ООН в XXI веке» (2000), «Призыв к действиям» (2001). В 2008 принял участие в разрешении политического кризиса в Кении.