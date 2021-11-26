АЛИЕВ, Ильхам Гейдарович

Азербайджанский политический и государственный деятель, президент Азербайджана (c 15 октября 2003).

Сын Гейдара Алиева . В 1982 окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) . Кандидат исторических наук (1985). В 1991–1993 занимался коммерческой деятельностью в Москве и Стамбуле. Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (1994 — авг. 2003). В 1995 избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. В 1997 утвержден президентом Национального Олимпийского комитета А.Р. Заместитель председателя ПАСЕ (с дек. 1999). 02 августа 2003 назначен премьер-министром Азербайджана. В 2003 избран президентом. В 2004 подписал Московскую декларацию, в которой отражены основные направления сотрудничества Азербайджана и России. В ноябре 2006 в Брюсселе подписал меморандум о взаимопомощи и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС по энергетическим вопросам. Награжден орденами и медалями Азербайджана, России, Турции и других государств; высшим орденом МОК.

Автор статьи: Д. К. Кнорре.