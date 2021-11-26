АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ (АС)

Межправительственная организация, включает 53 африканских государства .

Существует с июля 2002. Штаб-квартира в Аддис-Абебе (Эфиопия). Высший орган — ежегодная Ассамблея глав государств и правительств. За исполнение решений ассамблеи несет ответственность Комиссия АС. На саммите в Лусаке (Замбия) в качестве программного документа был утвержден план «Новое партнерство во имя развития Африки» (НЕПАД). АС — официальный преемник Организации африканского единства (1963—2002) . Основные цели — поощрение социально-экономической интеграции в рамках Африканского континента, развитие партнерских отношений между государствами — членами организации, поддержка безопасности и стабильности на континенте, создание нового образа Африки на мировой политической и экономической арене, гуманитарная деятельность. Принципы работы АС — признание территориальной целостности всех стран-участниц, поощрение диалога государства и гражданского общества, урегулирование разногласий путем открытого диалога в рамках АС. Ближайшие задачи — учреждение Африканского суда по правам человека, а также Африканского экономического сообщества, зоны свободной торговли с единой валютой и Центральным банком. С марта 2004 функционирует Всеафриканский парламент, обладающий в течение испытательного срока консультативными полномочиями. С 2004 АС — участник процесса урегулирования конфликта в Дарфуре.

Автор статьи: Никуличев С.Ю.

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