ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Одно из понятий, используемых в социологической теории для обозначения общественных систем «современного типа»; акцентирует внимание на кардинальных изменениях в области производства, распространения и потребления информации, происшедших в индустриально развитых странах во 2-й половине 20 в., а также на обусловленных этим социальных, экономических и культурных последствиях.
Идея И. о. возникла в кон. 1960-х гг.; сам термин приписывается япон. специалисту Ю. Хаяши. Концептуальные основы теории И. о. заложены в работах Д. Белла, А. Тофлера, амер. футуролога Дж. Несбита и др.
Важнейшие характеристики И. о.: 1) лавинообразное распространение информац. технологий (прежде всего компьютерных и телекоммуникационных); 2) превращение информации в важнейший социальный ресурс, необходимую предпосылку управленч. деятельности, развития экономики, образования, сферы услуг, домашнего быта, рекреационной сферы и т. д.; по некоторым данным, в наиболее развитых странах проф. деятельность более половины занятых связана исключительно с производством и обработкой информации; 3) наделение СМИ статусом «четвёртой ветви власти»; 4) расширение границ и «репертуара» массовой культуры; 5) увеличение каналов вертикальной и горизонтальной мобильности; 6) изменение представлений о социальном пространстве («глобализация» пространства, мгновенная доступность даже периферийных его сегментов) и времени (расширение рамок «современности», когда даже отдалённые историч. события воспринимаются как происходящие «здесь» и «сейчас»); 7) возникновение в процессе коммуникации особой виртуальной реальности, несводимой к результатам технич. визуализации и выходящей за пределы воображения и памяти индивида; 8) превращение информац. технологий в базу для развития высоких технологий (Hi-Tech).
Становление И. о. проходило в неск. этапов. Первый связан с преодолением «информационного кризиса», когда, содной стороны, резко возросло производство информации («информац. взрыв»), а с другой – у потребителя возникли трудности с поиском нужных сведений («информац. голод»). Кризис преодолевался прежде всего путём создания разветвлённых поисковых систем (см. Интернет). На следующем этапе ключевыми стали проблемы информационной культуры (компетентность в области информатики, умение быстро ориентироваться в информац. пространстве, ответственность за производимую информацию, соблюдение этики общения в информац. среде) и информац. безопасности (предотвращение случайных или целенаправленных сбоев в информац. системах, манипуляций и контроля за людьми с использованием информац. технологий, обеспечение конфиденциальности личной информации).
С 1970-х гг. происходит конвергенция концепции И. о. и теории постиндустриального общества. В качестве общих признаются следующие принципы: первостепенная роль теоретич. знания (информации) в функционировании социума; опережающее развитие наукоёмких отраслей, новых интеллектуальных технологий, экономики услуг; ориентированность в будущее любых проводимых преобразований, широкое использование инноваций как осн. средства реализации такого подхода; ключевая роль интеллектуалов в формировании новых элит («экспансия новой интеллигенции»). В контексте этих положений переосмысливается и роль самой информации. Принципиальным является не то, что её количество постоянно возрастает (одновременно увеличивается и массив «информац. мусора»), и не то, что в управлении всеми процессами задействованы информац. ресурсы, а то, что: 1) информация становится товаром; 2) информация передаётся мгновенно, процесс и границы её распространения практически неконтролируемы, в результате чего «средство» (коммуникац. каналы) само превращается в «содержание» (Г. М. Мак-Люэн). Пока что выигрыш от наступления информац. эры превышает издержки, однако возможность бесконфликтного существования в И. о. представляется маловероятной.
Автор статьи: И. В. Мелик-Гайгазян.