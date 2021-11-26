МЕРКЕЛЬ Ангела Доротея
Германский государственный и политический деятель.
Из семьи лютеранского священника. В 1978 окончила физич. ф-т Лейпцигского ун-та. В 1978–90 работала в Центр. ин-те физич. химии АН ГДР в Берлине. В 1986 защитила докторскую диссертацию по квантовой химии. До кон. 1980-х годов активно работала в молодёжной орг-ции Социалистической единой партии Германии – Союзе свободной нем. молодёжи. В окт. 1989 вступила в оппозиц. партию «Демократич. прорыв» (ДП), с февр. 1990 её пресс-секретарь. После победы на выборах в Нар. палату ГДР в марте 1990 объединения «Альянс за Германию» [ДП, Герм. социальный союз, Христианско-демократич. союз Германии (ХДСГ)] зам. руководителя ведомства прессы и информации в кабинете Л. де Мезьера. В авг. 1990 вступила в ХДСГ [в окт. 1990 объединился с Христианско-демократическим союзом ФРГ (ХДС)]. В окт. – дек. 1990 референт в ведомстве прессы и информации федерального правительства. В дек. 1990 избрана депутатом бундестага от ХДС. В дек. 1991 при активной поддержке Г. Коля назначена федеральным мин. по делам женщин и молодёжи. Тогда же сменила Л. де Мезьера на посту зам. пред. ХДС. В июне 1993 избрана пред. ХДС земли Мекленбург-Передняя Померания. В 1994–98 в новом правительстве Коля занимала пост федерального мин. по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов; в марте – апр. 1995 председательствовала на проводившейся в Берлине Конференции ООН по изменению климата. После поражения ХДС на выборах в бундестаг в 1998 сохранила депутатский мандат, заняла пост генерального секретаря партии. В 1999, во время скандала, связанного с выявлением фактов незаконного финансирования предвыборных кампаний ХДС, выступила с открытым письмом, в котором призвала партию дистанцироваться от Коля. В 2000 на парт. съезде избрана пред. общегерманского ХДС (в последующие годы неоднократно переизбиралась на этот пост). С 2002 пред. фракции ХДС/ХСС в бундестаге и лидер оппозиции. Весной 2003, несмотря на оппозицию внутри ХДС, выступила в поддержку вторжения США и их союзников по НАТО в Ирак. После выборов в бундестаг в 2005 возглавила правительство «большой коалиции» (ХДС/ХСС – Социал-демократическая партия Германии). В марте 2006 М. предложила программу реформ, гл. акцент в которой делался на борьбу с бюрократизмом, совершенствование политики в сфере науки и энергетики, бюджетной и финансовой сферах, в вопросах семьи, рынка труда, здравоохранения, охраны окружающей среды. В условиях мирового финансового кризиса правительство М. в окт. 2008 предоставило гос. гарантии по всем депозитам, размещённым в банках страны, что позволило в целом стабилизировать ситуацию в банковской сфере, приняло эффективные меры по стимулированию герм. пром-сти, прежде всего автомобилестроения. По результатам выборов в бундестаг в сент. 2009 возглавила коалиц. правительство ХДС/ХСС – Свободная демократическая партия. М. – сторонник углубления европ. интеграции, укрепления НАТО при развитии партнёрских отношений и сотрудничества с Россией.
Сочинения:
Das vereinte Deutschland in der Europäischen Union, neue Chancen für Frauen und Jugendliche. Bonn, 1994;
In unruhiger Zeit: Reden und Aufsätze aus drei Jahren deutscher Einheit. Düsseldorf; Bonn, 1994;
Der Preis des Überlebens: Gedanken und Gespräche über zukünftige Aufgaben der Umweltpolitik. Stuttg., 1997;
Mein Weg. Hamb., 2005.