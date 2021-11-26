ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН

ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН - соглашение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН с участием глав государств и правительств стран - членов ООН 8.9.2000 года, определившее основные параметры международной системы.

Со­дер­жит прин­ци­пи­аль­ное по­ло­же­ние об об­щей от­вет­ст­вен­но­сти («Мы при­зна­ём, что по­ми­мо ин­ди­ви­ду­аль­ной от­вет­ст­вен­но­сти пе­ред на­ши­ми об­ще­ст­ва­ми мы не­сём так­же кол­лек­тив­ную от­вет­ст­вен­ность за ут­вер­жде­ние прин­ци­пов че­ло­ве­че­ско­го дос­то­ин­ст­ва, спра­вед­ли­во­сти и ра­вен­ст­ва на гло­баль­ном уров­не») и под­твер­жда­ет, что главной за­да­чей яв­ля­ет­ся обес­пе­че­ние то­го, что­бы гло­ба­ли­за­ция ста­ла по­зи­тив­ным фак­то­ром для всех на­ро­дов ми­ра.

Дек­ла­ра­ция по­ста­ви­ла цель до­сти­же­ния спра­вед­ли­во­го и проч­но­го ми­ра во всём ми­ре, без­опас­но­сти и раз­ору­же­ния. Бы­ла под­чёрк­ну­та при­вер­жен­ность це­лям и прин­ци­пам Ус­та­ва ООН, «ко­то­рые до­ка­за­ли свою не­под­вла­ст­ность вре­ме­ни и уни­вер­саль­ный ха­рак­тер». Во имя ук­ре­п­ле­ния ми­ра го­су­дар­ст­ва бу­дут ук­ре­п­лять ува­же­ние «к прин­ци­пу вер­хо­вен­ст­ва пра­ва, при­чём как в ме­ж­ду­на­род­ных, так и во внут­рен­них де­лах».

По­ми­мо за­дач по ук­ре­п­ле­нию ми­ра, бы­ли оп­ре­де­ле­ны за­да­чи и в от­но­ше­нии других важ­ней­ших про­блем: ис­ко­ре­не­ния ни­ще­ты, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды, прав че­ло­ве­ка и де­мо­кра­тии , за­щи­ты уяз­ви­мых, удов­ле­тво­ре­ния осо­бых по­треб­но­стей Аф­ри­ки, а так­же ук­ре­п­ле­ния ООН. Часть за­дач, со­глас­но Декларации тысячелетия ООН, долж­на быть ре­ше­на к кон­крет­ным сро­кам (2015, 2020), и про­цесс их вы­пол­не­ния от­сле­жи­ва­ет­ся мо­ни­то­рин­гом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)