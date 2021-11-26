ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН
ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН - соглашение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН с участием глав государств и правительств стран - членов ООН 8.9.2000 года, определившее основные параметры международной системы.
Содержит принципиальное положение об общей ответственности («Мы признаём, что помимо индивидуальной ответственности перед нашими обществами мы несём также коллективную ответственность за утверждение принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном уровне») и подтверждает, что главной задачей является обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира.
Декларация поставила цель достижения справедливого и прочного мира во всём мире, безопасности и разоружения. Была подчёркнута приверженность целям и принципам Устава ООН, «которые доказали свою неподвластность времени и универсальный характер». Во имя укрепления мира государства будут укреплять уважение «к принципу верховенства права, причём как в международных, так и во внутренних делах».
Помимо задач по укреплению мира, были определены задачи и в отношении других важнейших проблем: искоренения нищеты, охраны окружающей среды, прав человека и демократии, защиты уязвимых, удовлетворения особых потребностей Африки, а также укрепления ООН. Часть задач, согласно Декларации тысячелетия ООН, должна быть решена к конкретным срокам (2015, 2020), и процесс их выполнения отслеживается мониторингом.