МЕССИАН Оливье
Французский композитор, музыкальный теоретик, органист, педагог; член Академии искусств (1967).
Его отец Пьер Мессиан – учитель лит-ры и переводчик с английского языка, мать Сесиль Соваж – поэтесса. Рано проявил интерес к музыке, первые опыты сочинения относятся к 1915–17. После 1-й мировой войны семья переехала в Нант, в 1919 в Париж. В 1930 М. окончил Парижскую конс., где занимался у Ж. Галлона (гармония), Ж. Фалькенберга (фп.), Ж. Коссада (контрапункт и фуга), а также у М. Дюпре (орган), М. Эмманюэля (теория музыки) и П. Дюка (композиция). Одновременно М. увлёкся творчеством И. Ф. Стравинского. Стиль его ранних композиций (Прелюдии для фп., 1929, «Небесный пир» для органа, 1928, первое изданное сочинение) обнаруживает влияние эстетики музыкального импрессионизма, в особенности К. Дебюсси. С 1931 органист ц. Ла-Трините в Париже, где проработал св. 60 лет. Ревностный католик, М. с начала творч. деятельности проявлял интерес к литургике и богословию, изучал труды Фомы Аквинского. В 1930-е гг. М. много сочинял для органа: «Диптих» (1930), «Явление предвечной Церкви» (1932), «Вознесение» (1934), «Рождество Господне», «9 медитаций» (оба 1935), «Тела нетленные» (1939) и др. Среди прочих сочинений тех лет: Вариации для скрипки и фп. (1932), «Поэмы для Ми» для сопрано с фп. или оркестром (1937); в «Песнях земли и неба» для сопрано и фп. (1938) композитор создал музыкальные портреты членов своей семьи, в т. ч. жены – скрипачки К. Дельбос. В 1936 М. в содружестве с А. Жоливе, Д. Лезюром и И. Бодрие организовали творч. группу «Молодая Франция», которая видела свою задачу в том, чтобы вернуть в музыку чувственность и эмоциональность.
После вступления Франции во 2-ю мировую войну призван в армию, в мае 1940 попал в германский плен. Находясь в концлагере Гёрлиц (Силезия), сочинил «Квартет на конец времени» для скрипки, виолончели, кларнета и фп. (1941); в 8-частном цикле рисуются картины Апокалипсиса, символизирующие ужасы войны. С 1941 (после освобождения из лагеря) преподавал в Парижской конс. (профессор с 1942; работал до 1978 с перерывами), среди учеников – П. Булез, И. Лорио (жена М. с 1961), в дальнейшем у него учились Ж. Барраке, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен, А. Гёр, Дж. Бенджамин и многие др. В ходе преподавания М. выработал оригинальный метод анализа музыки композиторов классического периода, новой венской школы и И. Ф. Стравинского. В оккупированном Париже работал над своим первым теоретическим трудом – «Техника моего музыкального языка» («Technique de mon langage musical», 1944, рус. пер. 1994). Среди сочинений военных лет: «Образы слова Аминь» для 2 фп. (1943), «20 взглядов на Младенца Иисуса» для фп. (1944; впоследствии одно из наиболее исполняемых произведений М.), «Три маленькие литургии Божественного присутствия» (1944; образец неомодальности, одно из самых ярких хоровых сочинений М.); песенный цикл «Ярави» (1945) в дальнейшем вошёл в триптих вместе со знаменитой симфонией «Турангалила» (для фп., волн Мартено и оркестра) и «5 напевами для 12 голосов» (1948). В фп. цикле «Четыре ритмических этюда» (1950) использовал додекафонию и сериализм; 2-я пьеса цикла («Лад длительностей и интенсивностей») – образец тотального сериализма – произвела глубокое впечатление на Булеза и Штокхаузена. Те же техники легли в основу органной Мессы Пятидесятницы (1950) и «Книги для органа» (1951). В ряде сочинений 1950-х гг. претворил особенности птичьего пения (М. интересовался орнитологией на протяжении всей жизни): пьесы «Чёрный дрозд» (1951) для флейты и фп. и «Пробуждение птиц» (1953) для фп. и оркестра, «Экзотические птицы» для фп., духовых и ударных (1956), большая фп. сюита «Каталог птиц» (тетради 1–7, 1956–1958). В симфонии «Хронохромия» для большого оркестра (1960) композитор впервые продемонстрировал свой интерес к др.-греч. трагедии, а также элементы новой техники письма – сонорики. В 1960-х гг. вернулся к религ. темам и сюжетам: «Цвета града небесного» для фп., духовых и ударных (1963), «Et exspecto resurrectionem mortuorum» («Чаю воскресения мертвых») для духовых и ударных (1964), «Медитации на таинство Св. Троицы» (1969). Среди др. сочинений тех лет – симфония «Семь хокку» («японские эскизы») для фп., духовых, ударных и 8 скрипок (1962). В самых грандиозных композициях – «Преображение Господа нашего Иисуса Христа» для 7 солистов-инструменталистов, хора и большого оркестра (1969), «Из ущелий к звёздам» для фп. с оркестром (1974), единственной опере «Св. Франциск Ассизский» (на собств. либретто; 1983, Парижская опера) – суммированы все осн. композиц. идеи М.: неомодальность, свободная двенадцатитоновость, асимметричная ритмика, цветомузыка, имитации пения птиц. Среди поздних сочинений: «Книга Святого Причастия» для органа (1984), «Витраж и птицы» для фп., духовых и ударных (1986), «Град вышний» для фп., духовых и ударных (1987); последнее крупное сочинение – «Вспышки потустороннего» («Eclairs sur l’au-delа̀») для оркестра (1992).
М. создал свою оригинальную технику композиции. Осн. элементом музыки он полагал ритм, который понимался им как универсальное средство организации, как порядок во времени. Корни ритмической концепции М. – в античной метрике, инд. теории ритма, ритмике григорианского хорала. Считая общепринятое понимание ритмичной музыки как регулярной смены сильных и слабых долей неправомерным, М. призывал вслушиваться в природные ритмы (из которых наиболее очевидным для него был ритм морского прибоя) и стремился передавать их «неточность», для чего им были придуманы способы «ритмического варьирования» (ритмические фигуры с добавленной и отнятой точкой). Другая важная для творчества М. идея «ритмических персонажей» почерпнута им в творчестве Стравинского. Из инд. ритмики М. заимствовал идею «ритмического хроматизма», который представляет собой преобразование прогрессивного ряда ритмических длительностей, что приводит к появлению «симметричных пермутаций», служащих основой для построения формы (напр., в «Огненном острове 2», «Книге для органа», «Хронохромии»). Мн. ритмы М. построены по заданным числовым моделям, в них находит отражение «интеллектуальное удовольствие созерцания числа» – один из важных принципов эстетики М. Особое значение имеют простые числа, обладающие, по мнению М., «божественной» энергетикой, и необратимые ритмы (зеркально-симметричные ритмические построения). Как писал композитор, «три слова находятся у врат ритмологии: периодичность – необратимость – симметрия». На 2-м месте по значимости в сочинениях М. – мелодия; её истоками он считал элементы григорианского хорала, мелодику франц. композиторов 19 в. и пение птиц, которое трактовал как источник истинной природной и «божественной» музыки. Гармоническая вертикаль понималась им прежде всего как средство колористики в рамках тональных и модальных структур. Ладовая теория М. (т. н. лады Мессиана) возникла из желания отразить в музыке «горний мир»: композитор трактует симметричные лады (оригинальный термин М. – лады ограниченной транспозиции) как присущие «божественной бесконечности». Муз. характеристики созвучий и ладов были сопряжены у М. с сильнейшим синестетическим чувством (см. Синестезия): он признавался, что «слышит цвета и видит звуки». Свои живописные ассоциации композитор связывал прежде всего с витражами парижского собора Нотр-Дам и творчеством своего любимого художника Р. Делоне.
Сочинения:
Vingt leç ons d’harmonie. P., 1939;
Trait ́e de rythme, de couleur, et d’ornithologie. P., 1994–2002. Vol. 1–7;
[Фрагменты «Трактата о ритме, цвете и орнитологии»] // Цареградская Т.В. Время и ритм в творчестве О. Мессиана. М., 2002.
Дополнительная литература:
Rostand C. O. Messiaen. P., 1957;
Холопов Ю.Н. О творчестве и теории Мессиана // Советская музыка. 1965. № 10; он же. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. М., 1966. Вып. 4; он же. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиана // Там же. М., 1971. Вып. 7;
Waumsley S. The organ music of O. Messiaen. 2 éd. P., 1975;
Reverdy M. L’œuvre pour piano d’O. Messiaen. P., 1978;
Nichols R. Messiaen. 2nd ed. L., 1986;
Rössler A. Contributions to the spiritual world O. Messiaen. Duisburg, 1986;
Екимовский В. О. Мессиан. Жизнь и творчество. М., 1987;
Hirsbrunner T. Messiaen: Leben und Werk. Laaber, 1988;
The Messiaen companion / Ed. P. Hill. L., 1995.
Автор статьи: Т. В. Цареградская.