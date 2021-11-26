МЕРИТОКРАТИЯ
Форма правления, в основу которой положен принцип индивидуальной заслуги.
При такой форме власти к управлению обществом приходят наиболее достойные, компетентные, талантливые люди из разл. социальных слоёв. Термин введён англ. социологом М. Янгом в кн. «Возвышение меритократии, 1870–2033» («The rise of the meritocracy, 1870–2033», 1958; рус. пер. в кн.: «Утопия и утопическое мышление», 1991), который видел назначение М. в интеллектуализации обществ. жизни за счёт улучшения системы образования и формирования высшего класса из образованных и одарённых личностей. В концепции Янга и большинства его последователей М. предстаёт как социальная утопия (не всегда позитивная).
В основе идеи М. лежит классич. принцип либерализма – равенство возможностей. В развитой Д. Беллом и др. теории постиндустриального общества движущей силой его считаются интеллектуалы, учёные-специалисты, профессионалы, которые должны вытеснить бюрократию как правящую социальную страту. В противоположность прежним типам обществ, где социальная стратификация строилась на основе «принципа приписывания» – обладания властью в результате происхождения, наследования, назначения на должность, в постиндустриальном обществе действует принцип «достижения» – обладание властью благодаря личным достоинствам, высокому уровню образования и компетенции. Меритократич. форму правления поддерживали мн. представители неоконсерватизма (З. Бжезинский и др.). Концепция М. подвергалась критике за отсутствие критериев и методики отбора людей, достойных представлять высший класс общества. Перерождение М. в элитарную форму правления может привести к возникновению нового социального неравенства в обществе. Амер. социальный психолог Р. Хернстейн в работе «IQ в меритократии» («IQ in the meritocracy», 1973) показал социальную опасность разделения людей на основании коэффициента интеллекта (IQ). Франц. математик А. Гротендик подтвердил этот вывод на примере эволюции элитарной группы математиков, приведшей к разделению и жёсткому господству одной части группы над другой.
Автор статьи: В. Н. Фомина.