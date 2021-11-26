МАК-ЛЮЭН ГЕРБЕРТ МАРШАЛЛ
МАК-ЛЮЭН, МАКЛЮЭН, МАКЛУЭН ГЕРБЕРТ МАРШАЛЛ - канадский филолог и культуролог, теоретик средств массовой коммуникации.
Родился в методистской семье. Учился в университетах Манитобы (1928-1934 годы) и Кембриджа (колледж Тринити-холл, 1934-1936, 1939-1940 годы). Приняв в 1937 году католичество, преподавал английскую литературу в католическом университете Сент-Луиса в США (1937-1944 годы), Колледже Успения (в городе Виндзор, 1944-1946 годы), в католическом колледже Святого Михаила университета Торонто (1946-1979 годы, профессор с 1952 года). В 1963 году создал Центр по изучению культуры и технологии, который возглавлял до 1979 года.
Ранние работы Мак-Люэна посвящены литературоведению, а начиная с 1950-х годов - исследованию формирующего воздействия средств коммуникации на психику человека и общество. В книге «Галактика Гутенберга: становление человека печатающего» («The Gutenberg galaxy: the making of typographic man», 1962 год, русский перевод 2005 год) Мак-Люэн рассматривал развитие технологий коммуникации как основу цивилизационного прогресса, выделив в эволюции общества дописьменный, письменный и постписьменный (электронный) этапы.
Возникновение письменности привело к тому, что человек стал воспринимать вещи последовательно, одну за другой (подобно буквам в тексте), способом, характерным для визуального восприятия, в отличие от слухового, доминировавшего в дописьменной «племенной» культуре. Господство зрительного восприятия над другими видами сенсорного опыта утвердилось после изобретения И. Гутенбергом книгопечатания. На смену «племенному» человеку, жителю деревни, сформированному ориентацией на устную речь, пришёл человек «печатающий и индустриальный». В культурах «галактики Гутенберга» линия, ряд (логика, сборочный конвейер, алгоритм) стали основной моделью организации деятельности.
Согласно Мак-Люэну, появление электрических средств коммуникации (телеграф, телефон, радио, телевидение) способствовало включению индивидов и наций в единое коммуникационное сообщество. Мир превратился в «глобальную деревню», в которой происходящее сразу же становится известно всем её жителям, а каждое новое событие сопрягается с другими. В коммуникативной среде нового, «электронного» общества, возникновение которого Мак-Люэн отнёс к середине 1950-х годов, возрождаются элементы архаического «племенного сознания», особенно под влиянием телевидения, в котором мозаичность подачи информации и быстрая смена образов разрушают привычное линейно-последовательное логичное восприятие действительности.
В работе «Понимание медиа: внешние расширения человека» («Understanding media: the extensions of man», 1964 год, русский перевод 2003 год) Мак-Люэн исследовал влияние различных коммуникационных технологий на развитие общества (так, создание механических часов изменило представление людей о времени - дискретно-линейное время пришло на смену циклическому). Средства коммуникации Мак-Люэн рассматривал как технические системы, являющиеся «продолжением» и расширением нервной системы, при этом любой артефакт может выступить в роли средства коммуникации, например электрический свет, делающий возможным новые формы взаимодействия в ночное время. Содержание любой коммуникации неизбежно испытывает на себе влияние обеспечивающих её технологий [знаменитый афоризм Мак-Люэна: «Само средство коммуникации - это сообщение» (The Medium is the Message)].
Идеи Мак-Люэна, высказывавшиеся им в парадоксальной, афористичной форме, приобрели широкую популярность уже в 1960-х годах, усилившийся интерес к ним в 1990-х годах был связан с распространением персональных компьютеров и возникновением Интернета.
Сочинения:
The mechanical bride: folklore of industrial man. N. Y., 1951;
The medium is the message. N. Y., 1967 (with Q. Fiore);
War and peace in the global village. N. Y., 1968 (with Q. Fiore);
Through the vanishing point: space in poetry and painting. N. Y., 1968 (with H. Parker);
Culture is our business. N. Y., 1970;
From cliche to archetype. N. Y., 1970 (with W. Watson);
Laws of media: the new science. Toronto, 1988 (with E. McLuhan);
Understanding me: lectures and interviews. Toronto, 2003.