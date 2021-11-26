ЛЕМ СТАНИСЛАВ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ - польский писатель, философ, критик, литературовед .

Один из наи­бо­лее из­вест­ных пред­ста­ви­те­лей на­уч­ной фан­та­сти­ки . Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. В го­ды немецкой ок­ку­па­ции ра­бо­тал ав­то­сле­са­рем, уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В 1944 году про­дол­жил пре­рванную вой­ной учё­бу во Львов­ском медицинском институте. В 1946 году ре­пат­рии­ро­вал­ся в Поль­шу (Кра­ков), в 1948 году окон­чил медицинский факультет Ягел­лон­ско­го университета. В 1982-1983 годах жил в Западном Бер­ли­не, в 1983-1988 годах - в Ве­не.

Пер­вые пуб­ли­ка­ции - в пе­рио­ди­ке (1946): сти­хи, на­учно-фан­та­стические и во­енные рас­ска­зы, по­весть «Че­ло­век с Мар­са» («Człowiek z Marsa», 1946 год). Фи­лософский ро­ман «Боль­ни­ца Пре­об­ра­же­ния» («Szpi­tal Przemienienia», 1948 год) уда­лось опуб­ли­ко­вать толь­ко в 1955 году в со­ста­ве «соц­реа­ли­сти­че­ской» три­ло­гии «Не­ут­ра­чен­ное вре­мя» («Czas nieutracony»). Пер­вая опуб­ли­ко­ван­ная кни­га Лема - ро­ман «Ас­тро­нав­ты» («Astro­nauci», 1951 год) о по­лё­те на Ве­не­ру. В ро­ма­не «Ма­гел­ла­но­во об­ла­ко» («Ob­łok Magel­lana», 1953-1954 годы) меж­га­лак­тический по­лёт - лишь эле­мент ши­ро­кой па­но­ра­мы уто­пического ком­му­ни­стического об­ще­ст­ва. Сво­его ро­да три­ло­ги­ей о встре­чах с не­ве­до­мым ста­ли ро­ма­ны «Эдем» («Eden», 1958), «Со­ля­рис» («Solaris», 1961 год; эк­ра­ни­за­ция А.А. Тар­ков­ско­го, 1972 год), «Не­по­бе­ди­мый» («Niez­wyciężony», 1963-1964 годы), где пред­став­ле­ны различные ва­ри­ан­ты по­пыт­ки кон­так­та с ины­ми фор­ма­ми жиз­ни и ра­зу­ма. В ро­ма­не «Рас­сле­до­ва­ние» («Śledz­two», 1959 год) ра­бо­та де­тек­ти­вов пе­ре­рас­та­ет в на­учное ис­сле­до­ва­ние, ко­то­рое не при­во­дит к раз­гад­ке. К этой про­бле­ма­ти­ке Лем позд­нее вер­нул­ся в по­вес­ти «На­сморк» («Ka­tar», 1976 год). В ро­ма­не «Воз­вра­ще­ние со звёзд» («Powrót z gwi­ᶐzd», 1961 год) внеш­нее бла­го­по­лу­чие че­ло­ве­че­ст­ва до­сти­га­ет­ся це­ной ис­клю­че­ния вся­ко­го рис­ка, по­дав­ле­ния лю­бых про­яв­ле­ний аг­рес­сив­но­сти, а вме­сте с ни­ми - и творческого на­чала. В ро­ма­не «Ру­ко­пись, най­ден­ная в ван­не» («Pa­miętnik znaleziony w wan­nie», 1961 год) про­бле­ма ми­ро­по­зна­ния ре­ша­ет­ся в ду­хе тра­гического аб­сур­да. В ав­то­био­гра­фической повес­ти «Вы­со­кий за­мок» («Wysoki Zamek», 1966 год) ис­сле­ду­ют­ся ме­ха­низ­мы па­мя­ти и воз­мож­ность вос­соз­да­ния дет­ско­го ми­ро­ви­де­ния.

Ас­тро­навт Пиркс стал ге­ро­ем цик­ла «Рас­ска­зы о пи­ло­те Пир­ксе» («Opo­wieści o pilocie Pirxie», 1959-1971 годы), к ко­то­ро­му при­мы­ка­ет ро­ман «Фиа­ско» («Fi­a­s­ko», немецкое издание 1986 года, польское издание 1987 года) - ещё од­на ис­то­рия не­удав­ше­го­ся кон­так­та. По­пыт­ки учё­ных раз­га­дать не­кое по­сла­ние из кос­мо­са со­став­ля­ют главный сю­жет ро­ма­на «Глас Гос­по­да» («Glos Pa­na», 1968 год). В по­вес­ти «Мас­ка» («Mas­ka», 1974 год) ис­то­рия са­мо­по­зна­ния ки­бер­не­тической ма­ши­ны из­ло­же­на в сти­ли­сти­ке го­ти­че­ско­го ро­ма­на. Цикл ре­цен­зий на не­су­ще­ст­вую­щие кни­ги и пре­ди­сло­вий к ним со­став­ля­ют сборники «Аб­со­лют­ная пус­то­та» («Doskona­la próżnia», 1971 год), «Мни­мая ве­ли­чи­на» («Wielkość uro­jo­na», 1973 год), «Про­во­ка­ция» («Prowo­ka­cja», 1980 год).

Пер­вый рас­сказ о «зна­ме­ни­том звез­до­про­ход­це» Ий­о­не Ти­хом (1953 год) по­ло­жил на­ча­ло цик­лу «Звёзд­ные днев­ни­ки» («Dzienniki gwiazdowe», 1953-1996 годы), а так­же цик­лу рас­ска­зов, по­вес­тей и ро­ма­нов «Вос­по­ми­на­ния Ий­о­на Ти­хо­го» («Ze wspomnień Ijona Tichego», 1960-1986 годы). Юмор пер­вых «Пу­те­ше­ст­вий» Ий­о­на Ти­хо­го со вре­ме­нем пе­ре­рас­та­ет в са­ти­ру, гро­теск, фи­лософскую прит­чу. В по­вес­ти «Фу­ту­ро­ло­ги­че­ский кон­гресс» («Kongres fu­turologiczny», 1971 год) изо­бра­же­но че­ло­ве­че­ст­во, жи­ву­щее в вир­ту­аль­ном ми­ре. В ро­ма­не «Ос­мотр на мес­те» («Wizja lo­kalna», 1982 год) раз­ви­ва­ет­ся те­ма на­силь­ст­вен­но­го ос­ча­ст­лив­ли­ва­ния об­ще­ст­ва, ко­то­рое до­хо­дит до соз­да­ния гло­баль­ной «эти­ко­сфе­ры». Ро­ман «Мир на Зем­ле» («Pokój na Ziemi», шведское издание 1985 года, польское издание 1987 года) по­ве­ст­ву­ет о «без­люд­ной» гон­ке воо­ру­же­ний на Лу­не. К цик­лу о Ий­о­не Ти­хом при­мы­ка­ют так­же ра­дио- и те­ле­пье­сы о про­фес­со­ре Та­ран­то­ге. В ска­зоч­но-гро­те­ск­ном цик­ле по­вес­тей и рас­ска­зов «Ки­бе­риа­да» («Cy­be­riada», 1961-1993 годы) по­ка­зан ав­то­ном­ный мир ро­бо­тов, су­ще­ст­вую­щий без че­ло­века. В рас­ска­зе «Аль­труи­зин» («Al­tru­isy­na», 1965 год), по­вес­тях «Бла­жен­ный» («Kobyszczę », 1971 год) и «По­вто­ре­ние» («Powtórka», 1976 год) Лем вновь об­ра­ща­ет­ся к про­бле­мам «фе­ли­ци­то­ло­гии» - без­на­дёж­ным по­пыт­кам ос­ча­ст­ли­вить мир. В «Ки­бе­риа­де», как и во мно­гих других про­из­ве­де­ни­ях, Лем вы­сту­па­ет как мас­тер иг­ры с язы­ком и литературными сти­ля­ми.

Лем - ав­тор мно­го­численных на­учно-фи­лософских трак­та­тов и эс­се: «Диа­ло­ги» («Dialo­gi», 1957 год) – о ки­бер­не­ти­ке и со­цио­мо­де­ли­ро­ва­нии; «Сум­ма тех­но­ло­гии» («Sum­ma technologiae», 1962-1963 годы) - о пу­тях и ту­пи­ках раз­ви­тия ци­ви­ли­за­ции; «Фи­ло­со­фия слу­чая» («Filozofia przypad­ku», 1968 год) - о ро­ли слу­чай­но­сти, пе­ре­рас­таю­щей в за­ко­но­мер­ность, в эво­лю­ции ми­ро­зда­ния, куль­ту­ры и литературы; «Фан­та­сти­ка и фу­ту­ро­ло­гия» («Fantastyka i fu­tu­ro­lo­gia», 1970 год) - об ос­нов­ных об­лас­тях и про­бле­мах фан­та­сти­ки. Сре­ди литературно-кри­тических ра­бот - очерк о ро­ма­не В.В. На­бо­ко­ва «Ло­ли­та, или Став­ро­гин и Бе­атри­че» («Lolita, czyli Stawrogin i Bea­try­cze», 1962 год). К позд­ней эс­сеи­сти­ке Лема от­но­сят­ся сборники «Ми­лые вре­ме­на» («Lu­be czasy», 1995 год), «Тай­на ки­тай­ской ком­наты» («Tajemnica chińskiego po­koju», 1996 год), «Sex Wars» (1996, 2004 годы), «При­дир­ки по ме­ло­чам» («Dziury w ca­łym», 1997 год), «Ме­га­би­то­вая бом­ба» («Bo­m­ba me­gabitowa», 1999 год), «Мгно­ве­ние» («Okam­gnienie», 2000 год), «Ко­рот­кие за­мы­ка­ния» («Krótkie zwarcia», 2004 год), «Ра­са хищ­ни­ков» («Rasa drapieżców», 2006 год). Все основные со­чи­не­ния Лема пе­ре­ве­де­ны на русский язык (c 1955 года), за ис­клю­че­ни­ем 2 час­тей три­ло­гии «Не­ут­ра­чен­ное вре­мя», ко­то­рые сам ав­тор с 1965 года не пе­ре­пе­ча­ты­вал. Многие про­из­ве­де­ния Лема эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны (сре­ди луч­ших эк­ра­ни­за­ций – т/ф «Сло­ё­ный пи­рог» А. Вай­ды, 1968 год, по мо­ти­вам рас­ска­за «Су­ще­ст­вуе­те ли вы, мис­тер Джонс?», сце­на­рий Лема).

Сочинения

Собр. соч.: В 13 т. М., 1992–1996;

[Dzie­ła zebrane]. Kraków, 1999–2005. [T. 1–33].