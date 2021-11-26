КОНТРКУЛЬТУРА

КОНТРКУЛЬТУРА - общее название для субкультур второй половины XX века, противопоставивших себя ценностям и нормам господствующей идеологии, массовой культуры .

Стре­мив­ших­ся най­ти аль­тер­на­ти­ву об­ра­зу жиз­ни, ори­ен­ти­ро­ван­но­му на рес­пек­та­бель­ность, карь­е­ру и ма­те­ри­аль­ное бла­го­по­лу­чие. Главный при­знак контркультуры - «то­таль­ный нон­кон­фор­мизм», де­мон­ст­ра­тив­ное про­ти­во­стоя­ние и от­кры­тый вы­зов об­ще­при­ня­тым нор­мам и ус­лов­но­стям. Идео­ло­гия и прак­ти­ки контркультуры при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность пре­ж­де все­го в сту­денческой сре­де, а так­же у различных групп «мар­ги­наль­ной» мо­ло­дё­жи. Со­гла­с­но этой идео­ло­гии, центральную роль в воз­ник­но­ве­нии контркультуры сыг­рал ду­хов­ный кри­зис западного об­ще­ст­ва, не­спо­соб­ность нау­ки, тра­диционных цен­но­ст­ных ори­ен­та­ций и ре­лигиозной форм от­ве­тить на за­про­сы но­во­го по­ко­ле­ния. В анг­лоя­зыч­ной со­цио­ло­гической литературе тер­мин «контркультуры» не­ред­ко упот­реб­ля­ет­ся во множественном числе, ука­зы­вая на раз­но­об­ра­зие аль­тер­на­тив­ных суб­куль­тур, не­схо­жесть их ми­ро­воз­зре­ний , ино­гда до­хо­дя­щую до от­кры­тых кон­флик­тов.

За­ро­ж­де­ние контрибуции от­но­сят к 1950-м годам (би­т­ни­ки в США, сти­ля­ги в СССР), а её рас­цвет, свя­зан­ный пре­ж­де все­го с дви­же­ни­ем хип­пи, при­шёл­ся на вторую половину 1960-х годов. Тер­мин «контркультуры» был вве­дён в 1969 году американским ис­то­ри­ком и со­цио­ло­гом Т. Роз­за­ком, сис­те­ма­ти­зи­ро­вав­шим основные чер­ты ми­ро­вос­прия­тия и сти­ля жиз­ни, ха­рак­тер­ные для контркультуры 1960-х годов контркультуры хип­пи, стре­мив­ших­ся пре­вра­тить лю­бую дея­тель­ность в творческую иг­ру, но­си­ла яр­ко вы­ра­жен­ный кар­на­валь­ный ха­рак­тер: обез­ли­чи­ваю­щим кос­тю­мам офис­ных ра­бот­ни­ков они про­ти­во­пос­тав­ля­ли яр­кую или не­обыч­ную оде­ж­ду, до­му - бро­дяж­ни­че­ст­во, се­мье - «сво­бод­ную лю­бовь», на­учной кар­ти­не ми­ра - мис­ти­цизм, тра­диционным ре­лигиозным прак­ти­кам - упот­реб­ле­ние «рас­ши­ряю­щих соз­на­ние» пси­хо­ак­тив­ных ве­ществ. Хип­пи под­го­то­ви­ли поч­ву для воз­ник­но­ве­ния других на­прав­ле­ний контрибуций, соз­дав «аль­тер­на­тив­ную мо­ду» на всё не­тра­ди­ци­он­ное (так, в конце 1960-х годов в мо­ду во­шли джин­сы, ко­рот­кие юб­ки, длин­ные во­ло­сы у муж­чин, рок-му­зы­ка и т. п.).

Идео­ло­гическое оформ­ле­ние контркультуры 1960-х годов бы­ло да­но в ра­бо­тах Ж. Де­лё­за, Г. Мар­ку­зе, Т. Ли­ри, американских со­цио­ло­гов Ч.Р. Мил­лса («Пись­мо к но­вым ле­вым», 1960 год) и Ч. Рей­ча («Зе­ле­нею­щая Аме­ри­ка», 1970 год) и др. В рас­про­стра­не­нии сре­ди мо­ло­дё­жи котркультуры они ви­де­ли вы­ход из кри­зи­са ре­прес­сив­ной тех­но­кра­тической куль­ту­ры «об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния»: ре­во­лю­ция в соз­на­нии долж­на бы­ла при­вес­ти к но­во­му ти­пу от­но­ше­ний ме­ж­ду людь­ми, ос­но­ван­ных не на кон­ку­рен­ции и по­треб­ле­нии, а на со­труд­ни­че­ст­ве и твор­че­ст­ве. Эта идео­ло­гия ста­ла мас­со­вой сре­ди мо­ло­дё­жи, боль­шие груп­пы амер. сту­ден­тов и других мо­ло­дых лю­дей вы­хо­ди­ли на ули­цы, вы­сту­пая про­тив вой­ны во Вьет­на­ме и гон­ки воо­ру­же­ний, в за­щи­ту прав жен­щин, сек­су­аль­ных и других мень­шинств, за ле­га­ли­за­цию ма­рихуа­ны и других пси­хо­ак­тив­ных ве­ществ. Раз­вёр­ну­тое ими ле­во­ра­ди­каль­ное про­те­ст­ное дви­же­ние за­хва­ти­ло весь западный мир (в 1968 году сту­денческие вол­не­ния в Па­ри­же и др.).

В 1970-х годах по­ли­тической фор­мы контркультуры по­сте­пен­но уга­са­ли и главной фор­мой вы­ра­же­ния контр­куль­тур­ных на­строе­ний ста­ла ху­дожественая прак­ти­ка. В 1976-1977 годы спад контркультуры сме­нил­ся но­вым крат­ко­вре­мен­ным подъ­ё­мом в свя­зи с дви­же­ни­ем пан­ков, бы­ст­ро рас­про­стра­нив­шим­ся из Ве­ли­ко­бри­та­нии по все­му ми­ру. Пан­ки, на­чав с пол­но­го от­ри­ца­ния об­ще­при­ня­тых форм куль­ту­ры («ви­зит­ной кар­точ­кой» пан­ка ста­ла тя­га ко все­му урод­ли­во­му, без­образ­но­му, от­тал­ки­ваю­ще­му), по­сте­пен­но сфор­ми­ро­ва­ли соб­ст­вен­ные цен­но­сти, близ­кие к идеа­лам контркультуры 1960-х годов.

Котркультура 1960-1970-х годов по­ро­ди­ла мно­же­ст­во аль­тер­на­тив­ных суб­куль­тур: «бан­ды» мо­то­цик­ли­стов (бай­ке­ры, «Ан­ге­лы ада»), раз­но­об­раз­ные ре­во­люционной груп­пы и тер­ро­ри­стические ор­га­ни­за­ции («Чёр­ные пан­те­ры» в США и др.), мо­ло­дёж­ные дви­же­ния, вдох­нов­лён­ные тем или иным музыкальным сти­лем (пан­ки, ме­тал­ли­сты), экс­тре­мист­ские ра­си­ст­ские груп­пи­ров­ки (напр., скин­хе­ды), ре­лигиозые дви­же­ния (рас­та­ма­ны, «Ха­ре Криш­на»), бор­цы за со­хра­не­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды (зе­лё­ные, ан­тигло­ба­ли­сты). В ка­че­ст­ве иде­аль­ных ти­пов контркультуры вы­де­ля­ют контркультуру ра­ди­каль­ных ак­ти­ви­стов, во­вле­чён­ных в «борь­бу с сис­те­мой», контркультура обо­соб­лен­ных уто­пи­че­ских об­щин, соз­дан­ных для жиз­ни на ос­но­ве но­вых цен­но­стей, контркультура мис­ти­ков, ищу­щих под­лин­ную жизнь в са­мо­по­зна­нии и ме­ди­та­тив­ных прак­ти­ках.

В 1980-х годы стал оче­ви­ден кри­зис контркультуры: ком­му­ны хип­пи к то­му вре­ме­ни рас­па­лись или пе­ре­ро­ди­лись, про­ис­шед­шее под влия­ни­ем контркультуры пе­ре­ос­мыс­ле­ние эти­ки тру­да, от­но­ше­ний ме­ж­ду по­ла­ми («сек­су­аль­ная ре­во­лю­ция»), пред­став­ле­ний о лич­но­сти че­ло­ве­ка (напр., в гу­ма­ни­сти­че­ской пси­хо­ло­гии) при­ве­ло к то­му, что контркультура ут­ра­ти­ла свой аль­тер­на­тив­ный ха­рак­тер. Под дав­ле­ни­ем биз­не­са ста­ла ис­че­зать кон­фрон­та­ция ме­ж­ду контркультуроц и мас­со­вой куль­ту­рой: ат­ри­бу­ты бы­лой контркультуры бы­ли ин­тег­ри­ро­ва­ны в «куль­ту­ру по­треб­ле­ния».

В СССР суб­куль­ту­ры, про­ти­во­стоя­щие как официальной советской идео­ло­гии, так и мас­со­вой куль­ту­ре, фор­ми­ро­ва­лись в 1970-х годах во­круг не­при­знан­но­го офи­ци­аль­но искусства - му­зы­каль­но­го, ли­те­ра­тур­но­го, ху­дожественого ан­дер­гра­ун­да. Са­мым влия­тель­ным дви­же­ни­ем контркультуры конца 1970-х - середины 1990-х годов ста­ла т. н. Сис­те­ма, в ко­то­рой сме­ша­лись эле­мен­ты различных аль­тер­на­тив­ных суб­куль­тур, в пер­вую оче­редь хип­пи и пан­ков. Ха­рак­тер­ны­ми чер­та­ми российской контркультуры бы­ли не­нор­ма­тив­ная лек­си­ка и осо­бый сленг, со­стоя­щий пре­ж­де все­го из анг­ли­циз­мов. Про­дук­ты контркультуры рас­про­стра­ня­лись из рук в ру­ки (ау­дио­за­пи­си ан­дер­гра­унд­ных рок-групп, та­ких как «Ак­ва­ри­ум» в начале 1980-х годов и «Гра­ж­дан­ская обо­ро­на» в конце 1980-х годов, про­из­ве­де­ния сам­из­да­та и т. п.). «Нор­ма­тив­ны­ми» прак­ти­ка­ми контркультуры бы­ли пу­те­ше­ст­вия ав­то­сто­пом, про­жи­ва­ние в скво­тах (не­боль­ших ком­му­нах, обыч­но в од­ной квар­ти­ре, на за­бро­шен­ном чер­да­ке или в зда­нии), ор­га­ни­за­ция «под­поль­ных» рок-кон­цер­тов, про­во­ди­мых на квар­ти­рах.

В куль­ту­ро­ло­гии и со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии контркультура рас­смат­ри­ва­лась как аль­тер­на­тив­ный ин­сти­тут со­циа­ли­за­ции в бы­ст­ро ме­няю­щей­ся куль­ту­ре, где иден­тич­ность че­ло­ве­ка и его ме­сто в об­ще­ст­ве не за­да­ны жё­ст­ко тра­ди­ци­ей (контркультура как про­яв­ле­ние «не­га­тив­ной иден­тич­но­сти» у Э. Эрик­со­на). Со­глас­но А. Мас­лоу, контркультура бы­ла вы­зва­на по­треб­но­стью в са­мо­ак­туа­ли­за­ции, не по­лу­чав­шей удов­ле­тво­ре­ния в куль­ту­ре, ори­ен­ти­ро­ван­ной на уни­фи­ка­цию и по­треб­ле­ние. В даль­ней­шем в контркультуре ста­ли ви­деть за­ко­но­мер­ное про­яв­ле­ние цик­лического про­цес­са са­мо­об­нов­ле­ния куль­ту­ры че­рез соз­да­ние и по­сле­дую­щую ас­си­ми­ля­цию её аль­тер­на­тив­ных форм.

См. так­же Аль­тер­на­тив­ные дви­же­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)