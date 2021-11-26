КОНТРКУЛЬТУРА
КОНТРКУЛЬТУРА - общее название для субкультур второй половины XX века, противопоставивших себя ценностям и нормам господствующей идеологии, массовой культуры.
Стремившихся найти альтернативу образу жизни, ориентированному на респектабельность, карьеру и материальное благополучие. Главный признак контркультуры - «тотальный нонконформизм», демонстративное противостояние и открытый вызов общепринятым нормам и условностям. Идеология и практики контркультуры приобрели популярность прежде всего в студенческой среде, а также у различных групп «маргинальной» молодёжи. Согласно этой идеологии, центральную роль в возникновении контркультуры сыграл духовный кризис западного общества, неспособность науки, традиционных ценностных ориентаций и религиозной форм ответить на запросы нового поколения. В англоязычной социологической литературе термин «контркультуры» нередко употребляется во множественном числе, указывая на разнообразие альтернативных субкультур, несхожесть их мировоззрений, иногда доходящую до открытых конфликтов.
Зарождение контрибуции относят к 1950-м годам (битники в США, стиляги в СССР), а её расцвет, связанный прежде всего с движением хиппи, пришёлся на вторую половину 1960-х годов. Термин «контркультуры» был введён в 1969 году американским историком и социологом Т. Роззаком, систематизировавшим основные черты мировосприятия и стиля жизни, характерные для контркультуры 1960-х годов контркультуры хиппи, стремившихся превратить любую деятельность в творческую игру, носила ярко выраженный карнавальный характер: обезличивающим костюмам офисных работников они противопоставляли яркую или необычную одежду, дому - бродяжничество, семье - «свободную любовь», научной картине мира - мистицизм, традиционным религиозным практикам - употребление «расширяющих сознание» психоактивных веществ. Хиппи подготовили почву для возникновения других направлений контрибуций, создав «альтернативную моду» на всё нетрадиционное (так, в конце 1960-х годов в моду вошли джинсы, короткие юбки, длинные волосы у мужчин, рок-музыка и т. п.).
Идеологическое оформление контркультуры 1960-х годов было дано в работах Ж. Делёза, Г. Маркузе, Т. Лири, американских социологов Ч.Р. Миллса («Письмо к новым левым», 1960 год) и Ч. Рейча («Зеленеющая Америка», 1970 год) и др. В распространении среди молодёжи котркультуры они видели выход из кризиса репрессивной технократической культуры «общества потребления»: революция в сознании должна была привести к новому типу отношений между людьми, основанных не на конкуренции и потреблении, а на сотрудничестве и творчестве. Эта идеология стала массовой среди молодёжи, большие группы амер. студентов и других молодых людей выходили на улицы, выступая против войны во Вьетнаме и гонки вооружений, в защиту прав женщин, сексуальных и других меньшинств, за легализацию марихуаны и других психоактивных веществ. Развёрнутое ими леворадикальное протестное движение захватило весь западный мир (в 1968 году студенческие волнения в Париже и др.).
В 1970-х годах политической формы контркультуры постепенно угасали и главной формой выражения контркультурных настроений стала художественая практика. В 1976-1977 годы спад контркультуры сменился новым кратковременным подъёмом в связи с движением панков, быстро распространившимся из Великобритании по всему миру. Панки, начав с полного отрицания общепринятых форм культуры («визитной карточкой» панка стала тяга ко всему уродливому, безобразному, отталкивающему), постепенно сформировали собственные ценности, близкие к идеалам контркультуры 1960-х годов.
Котркультура 1960-1970-х годов породила множество альтернативных субкультур: «банды» мотоциклистов (байкеры, «Ангелы ада»), разнообразные революционной группы и террористические организации («Чёрные пантеры» в США и др.), молодёжные движения, вдохновлённые тем или иным музыкальным стилем (панки, металлисты), экстремистские расистские группировки (напр., скинхеды), религиозые движения (растаманы, «Харе Кришна»), борцы за сохранение окружающей среды (зелёные, антиглобалисты). В качестве идеальных типов контркультуры выделяют контркультуру радикальных активистов, вовлечённых в «борьбу с системой», контркультура обособленных утопических общин, созданных для жизни на основе новых ценностей, контркультура мистиков, ищущих подлинную жизнь в самопознании и медитативных практиках.
В 1980-х годы стал очевиден кризис контркультуры: коммуны хиппи к тому времени распались или переродились, происшедшее под влиянием контркультуры переосмысление этики труда, отношений между полами («сексуальная революция»), представлений о личности человека (напр., в гуманистической психологии) привело к тому, что контркультура утратила свой альтернативный характер. Под давлением бизнеса стала исчезать конфронтация между контркультуроц и массовой культурой: атрибуты былой контркультуры были интегрированы в «культуру потребления».
В СССР субкультуры, противостоящие как официальной советской идеологии, так и массовой культуре, формировались в 1970-х годах вокруг непризнанного официально искусства - музыкального, литературного, художественого андерграунда. Самым влиятельным движением контркультуры конца 1970-х - середины 1990-х годов стала т. н. Система, в которой смешались элементы различных альтернативных субкультур, в первую очередь хиппи и панков. Характерными чертами российской контркультуры были ненормативная лексика и особый сленг, состоящий прежде всего из англицизмов. Продукты контркультуры распространялись из рук в руки (аудиозаписи андерграундных рок-групп, таких как «Аквариум» в начале 1980-х годов и «Гражданская оборона» в конце 1980-х годов, произведения самиздата и т. п.). «Нормативными» практиками контркультуры были путешествия автостопом, проживание в сквотах (небольших коммунах, обычно в одной квартире, на заброшенном чердаке или в здании), организация «подпольных» рок-концертов, проводимых на квартирах.
В культурологии и социальной психологии контркультура рассматривалась как альтернативный институт социализации в быстро меняющейся культуре, где идентичность человека и его место в обществе не заданы жёстко традицией (контркультура как проявление «негативной идентичности» у Э. Эриксона). Согласно А. Маслоу, контркультура была вызвана потребностью в самоактуализации, не получавшей удовлетворения в культуре, ориентированной на унификацию и потребление. В дальнейшем в контркультуре стали видеть закономерное проявление циклического процесса самообновления культуры через создание и последующую ассимиляцию её альтернативных форм.
См. также Альтернативные движения.