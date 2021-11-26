ЭКСПЕДИЦИЯ БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА

Новые планы

Впервые о пересечении Антарктиды по суше задумался В. Фукс в 1949 г. во время путешествия к Земле Александра I. В 1950 г. он предложил эту идею ректору колледжа Сент-Пол Дж. Уорди – участнику экспедиции Э. Шеклтона. В. Фукс планировал совершить переход по самому узкому участку континента – от берегов моря Уэдделла до пролива Мак-Мердо. В качестве транспорта предлагалось использовать гусеничный транспорт (резерв – собаки), который должна была поддерживать авиация.

Подготовка похода

В 1955 г. идея начала претворяться в жизнь. Был организован попечительский совет, которым руководил сэр Дж. Слэссор, и исполнительный комитет во главе с контр-адмиралом Ч. Парри.

На нужды экспедиции британское правительство выделило 100 тыс. фунтов стерлингов. В дальнейшем средства поступили от Австралии, Южно-Африканского Союза и Новой Зеландии, поэтому она и получила наименование экспедиции Британского содружества. В итоге общие затраты на экспедицию составили 700 тыс. фунтов. Средства поступили не только от официальных правительств, но и от Королевского географического общества, фондов Гревса и Эвереста и др.

Доставить группу должен был новозеландский«Индевор», а в море Уэдделла – канадский «Терон». Воздушная поддержка оказывалась новозеландским разведывательным самолетом.

Экспедиция состояла из двух отрядов – отряд В. Фукса с базой «Шеклтон» и отряд Э. Хиллари с базой «Скотт».

К дальним берегам

Старт экспедиции пришелся на 14 ноября 1955 г. Отряд В. Фукса на «Тероне» отправился в море Уэдделла южным летом 1955 – 1956 гг. Здесь группа столкнулась со льдами, которые удалось пройти лишь благодаря воздушной разведке и выйти к заливу Фазеля. На побережье были оставлены восемь человек для строительства стоянки, а В. Фукс возвратился в Европу для дальнейших сборов.

Несмотря на суровые погодные условия, база «Шеклтон» была готова в июле 1956 г. 1 сентября здесь стартовые работы по картографированию и геологии. В декабре на базу прибыл В. Фукс с оборудованием. Началась закладка складов на юг, организована метеорологическая станция.

Навстречу друг другу

24 ноября 1957 г. началось трансконтинентальное путешествие. В состав группы вошли двенадцать человек, которые на гусеничных тракторах и транспортерах выдвинулись на юг. Навстречу им выдвинулся отряд Э. Хиллари с зимовки «Скотт», который приступил к закладке складов на 700 миль от пролива Мак-Мердо.

Несмотря на то, что поход непосредственно к Южному полюсу не входил в планы экспедиции, 4 января 1958 г. Э. Хиллари дошел до базы «Амундсен – Скотт» (принадлежала США) и стал третьим человеком в истории, который добрался до Южного полюса по суше. Отсюда Э. Хиллари предложил по радио В. Фуксу завершить экспедицию на полюсе, но В. Фукс был против.

19 января 1958 г. В. Фукс добрался до Южного полюса. Э. Хиллари к этому моменту уже улетел на самолете, а В. Фукс продолжил свой путь по маршруту, проложенному Э. Хиллари. К базе «Скотт» группа В. Фукса вышла 2 марта 1958 г. За 99 дней было пройдено 2158 миль.

Итоги

Экспедиция позволила впервые пересечь Антарктику. Отрядам удалось определить сейсмометрические мощности Антарктиды, получить достоверные сведения о толщине ледникового покрова на расстоянии более 3000 км. Были изучены оазисы в горах моря Росса, ледники Трансантарктических гор, ледник Бирдмора.