БОЙД ЛУИЗА АРНЕР

Ранние годы и добрые дела

Луиза Арнер Бойд родилась в 1887 г. в г. Сан-Рафел в семье золотодобытчика. Сведений о ее детстве и юности сохранилось немного. Известно, что два брата умерли в молодости.

В 1918 г. Б. перебралась в Европу, затем – в Египет. Здесь она была медсестрой, помогала бороться с эпидемией испанки. После смерти родителей в 1919 г. Б. получила в наследство многомиллионное состояние, став одной из богатейших женщин США. Но все полученные миллионы она вложила в науку и благотворительность, была членом правления нескольких благотворительных и культурных организаций.

Женщина-исследователь

В 1924 г. Б. побывала у архипелага Шпицберген, где влюбилась в лед. Вскоре она подготовила свою первую арктическую экспедицию. В 1926 г. на судне «Хобби» она вновь отплыла в Арктику, где сняла фильм об этих северных землях.

В 1928 г. норвежское правительство наградило Б. крестом Св. Олафа за поиски в Баренцевом море, хоть и безуспешные, Р. Амундсена, длившиеся полгода. В 1937 – 1938 гг. Б. занималась исследованием Гренландии и океана на северо-востоке Норвегии.

В годы Второй мировой войны Б. изучала магнитное поле Северного полюса с целью налаживания через эти территории международных сеансов радиосвязи «Европа – США». В итоге ей был подготовлен отчет о необходимости сооружения военного аэродрома на Баффиновой Земле.

В 1955 г. Б. совершила полет на самолете «Дуглас DC-4», добравшись до Северного полюса и вернувшись в Норвегию, став первой женщиной, побывавшей на Северном полюсе.

В 1960 г. Б. официально избрали членом Американского географического общества, куда раньше входили только мужчины.

Изучение Полесья

В 1934 г. Б. прибыла в Варшаву на международный конгресс и познакомилась с землями Перемышля, Львова, Ковеля, Кобрина, Пинска, Клецка, Несвижа, Слонима и Вильно. Особый интерес исследовательницы вызвало Пинское Полесье. По итогам поездки Б. опубликовала в 1937 г. в Нью-Йорке фотоальбом «Польская провинция», открывший миру самобытный характер западно-белорусских земель.

Б. скончалась 14 сентября 1972 г. в г. Сан-Франциско.