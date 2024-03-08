УИЛЬЯМС, ЭРИК ЮСТАС

Уи́льямс ( англ. Williams) , Эрик Юстас (25.09.1911, Порт-оф-Спейн — 29.03.1981, там же) — карибский историк и политик, премьер-министр Тринидада и Тобаго 31 августа 1962 — 29 марта 1981 (в 1957–1961, 1966–1971 также министр финансов). Из бедной семьи африканского и французского происхождения. В 1931–1938 по стипендии учился в Оксфорде, в 1938 защитил диссертацию, изданную в 1944 под названием «Капитализм и рабство». Ее главный тезис: с конца XVIII в. нарастала экономическая неэффективность карибского рабовладельческого плантационного хозяйства, и именно это, а не гуманистические соображения привело к запрету работорговли с 1 января 1808 и отмене рабства с 1 января 1834. Этот тезис пользуется большой общественной популярностью, хотя не подтверждается современными исследованиями: рабский труд оставался эффективным вплоть до его запрета.

С 1939–1948 преподавал в исторически черном Говардском университете в Вашингтоне, с 1942 — в Англо-Карибской комиссии (позднее Карибская комиссия). В 1948 вернулся на Тринидад, до 1955 был заместителем председателя Карибской комиссии. В 1956 основал левоцентристское Народное национальное движение, возглавил кабинет Тринидада и Тобаго и привел страну к независимости в 1962. Во главе государства проявил себя рациональным политиком. После резкого роста цен на нефть в конце 1973 умело использовал дополнительные доходы бюджета. Тяжелым личным ударом для У. стали события 1970, когда ему пришлось вводить чрезвычайное положение против движения «Власть черным» (см. в статье Тринидад и Тобаго ).

В 1999 архив и библиотека У. в Вест-Индском университете в Порт-оф-Спейне вошли в список Памяти мира ЮНЕСКО.

Соч. : Capitalism and Slavery. Chapel Hill (N.C.), 1944 (последнее переиздание: London, 2022; сокращ. рус. изд.: Вильямс Э. Капитализм и рабство. М., 1950); History of the People of Trinidad and Tobago. London, 1964; British Historians and the West Indies. Port of Spain, 1964; Inward Hunger: The Education of a Prime Minister. London, 1971; From Columbus to Castro: The History of the Caribbean, 1492–1969. London, 1971; Forged from the Love of Liberty: Selected Speeches of Dr Eric Williams. Harlow, 1981.

Лит. : Palmer C. A. Eric Williams and the Making of the Modern Caribbean. Chapel Hill (N.C.), 2006; Ryan S. Eric Williams: The Myth and the Man. Kingston, 2009; The Legacy of Eric Williams: Caribbean Scholar and Statesman / Ed. by C. A. Palmer. Mona, 2015; St. Pierre M. Eric Williams and the Anticolonial Tradition: The Making of a Diasporan Intellectual. Charlottesville (Va.), 2015. А. А. Исэров .