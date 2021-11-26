НУАКШОТ
НУАКШОТ - столица Мавритании, образует самостоятельную административную единицу.
Крупнейший город и главный экономический, научный и культурный центр страны. Население 894,4 тысяч человек (2013). Расположен на западе Мавритании в нескольких километрах от побережья Атлантического океана. Важный транспортный узел. Автомобильным сообщением связан с крупными городами Мавритании и соседними странами (Западной Сахарой, Мали, Сенегалом). Морской порт (грузооборот около 2,8 млн. т, 2010). Международный аэропорт.
Основан в 1957 году на месте одноименного рыбацкого поселения (Нуакшот в переводе с берберского язяка - место, где дуют ветры) (смотри Берберы) как административный центр Мавритании. С 1958 года столица автономной Исламской Республики Мавритания, с 1960 года независимой Мавритании. В 1976 и 1977 годах пригороды Нуакшота подвергались обстрелам подразделений Фронта ПОЛИСАРИО.
Современный город застраивается по регулярному плану с 1958 года, рядом со старым французским фортом (1929; ныне окраина Нуакшота - «ксар», укреплённое поселение): широкие улицы, преимущественно одноэтажные жилые дома, кварталы вилл, Большая мечеть, отели, банки и др. В 1960-е годы построены Дворец президента, здание Национального собрания, Дворец правосудия; в конце 1970-х - начале 1980-х годов - Национальный музей (основан в 1972 году, историко-краеведческий), аквариум (экспозиция подводного мира Атлантического ок.). Центральный госпиталь (архитектор Ж. Реноди и архитектурное бюро «Atelier de Montrouge»). Жилые и общественные здания в современных формах органично включают элементы традиционного «берберского» архитектурного стиля. В Нуакшоте - Национальный институт высших научных исследований (1986); университет (1981), Педагогический институт (1971), Высшая административная школа (1966). Национальный архив (1955), Национальная библиотека (1965), Франко-мавританский культурный центр.
Предприятия деревообрабатывающей и металлообрабатывающей, пищевой и текстильной промышленности. Судоверфь. Заводы по опреснению мор. воды, производству цемента. ТЭС (мощность 34 МВт); в 2011 году введена в эксплуатацию новая ТЭС (в 10 км к юго-западу от Нуакшота; мощность 36 МВт). Характерны частые песчаные бури; дефицит пресной воды.
В 30 км к северо-востоку от Нуакшота - руины форта Портендик (основан португальцами в середине XV века).