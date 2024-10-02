ХО

Хо ( вьет . tri`êu H`ô) — вьетнамская династия, правившая в 1400–1407. Основана Ле Куи Ли (см. Хо Куи Ли ), родственником по женской линии императоров династии Чан (1225–1400), который долгое время при императоре Чан Нге-тонге был вторым лицом в государстве, распоряжаясь всеми текущими делами. После его смерти (1395) Ле Куи Ли, устранив политических противников, в 1400 сверг династию Чан, изменил имя на Хо Нят Нгуен и провозгласил создание собственной династии. Страна была переименована из Дайвьета в Дайнгу. В том же году формально передал престол сыну Ле Хан Тхыонгу, взявшему имя Хо Канг. Китайская империя Мин сначала признала факт смены правящий династии, но в 1407 решила воспользоваться ситуацией, чтобы захватить эти территории. Вьетнамские вой­ска были разгромлены, оба императора попали в плен, династия Хо пала, а Вьетнам был обращен в одну из китайских провинций.

Лит .: Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы). Т. 4 / Пер. А. Л. Федорина. М., 2022. А. Л. Федорин .