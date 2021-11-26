БАЧЕЛЕТ ХЕРИЯ Мишель

Политический деятель Чили.

Отец — генерал ВВС Чили А. Бачелет, мать — антрополог А. Херия. В 1970 Б. поступила на медицинский факультет Университета Чили, вступила в Социалистическую партию Чили (СПЧ). После военного переворота 1973 отец был арестован и погиб в тюрьме.

В 1975 Б. Х. также была арестована, подверглась пыткам. Выйдя из тюрьмы, эмигрировала в Австралию , затем в ГДР. В 1979 вернулась в Чили, получила диплом хирурга, работала в детском госпитале. В 1994 Б. Х. стала советником мини­стерства здравоохранения, в 1997 — советником министерства обороны. В 1995—2000 являлась членом ЦК СПЧ.

В 2000 была назначена министром здравоохранения, в 2002 — министром обороны. Впервые в Латинской Америке этот пост заняла женщина. В 2006 Б. Х. была выдвинута кандидатом на пост президента Чили от левоцентристской коалиции «Согласие партий за демократию» и получила 53,5 % голосов во втором туре. В период своего президентства (11.03.2006 — 10.03.2010) особое внимание уделяла социальным проблемам: реформе систем здравоохранения и образования, повышению пенсий.

Автор статьи: Е. Ю. Богуш.

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