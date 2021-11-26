ЖУАНВИЛЬ, ЖАН ДЕ (1223‒1317 ГГ.)

Французский хронист, автор биографии Людовика IX Святого .

Жуанвиль происходил из шампанского аристократического рода, был сенешалом у графа Шампани, короля Наварры, Тибо IV. В 1245 г. присоединился к Седьмому Крестовому походу, для участия в котором продал и заложил часть своего имущества. На о. Кипр поступил на службу к Людовику IX, подле которого провел много лет и стал его приближенным. В 1250 г. вместе с королем попал в плен и вел переговоры о выкупе.

После возвращения из Крестового похода Жуанвиль оставался доверенным лицом Людовика и стал регентом Иоанне Наваррской. По заказу Иоанны Жуанвиль написал «Книгу благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика», которую, однако закончил уже после ее смерти, ок. 1309 г.

Повествование Жуанвиля крайне эмоционально, он и не стремился к отвлеченному изложению событий. Он основывался, в первую очередь, на собственных наблюдениях. Часто Жуанвиль упоминает и себя, однако, не заслоняя главного героя — короля Людовика IX.

Содержание «Книги…» распадается логически на две части. В первой речь идет о правлении Людовика, о его личности и мыслях. Жуанвиль повествует о добродетелях Людовика и его назидательных поучениях. Вторая часть, более достоверная, посвящена военным экспедициям короля. В роковом для Людовика Восьмом Крестовом походе Жуанвиль участия не принял, поэтому смерть короля описана на основании свидетельств других лиц. Повествование доведено до канонизации Людовика в 1298 г. Кроме «Книги…» Жуанвилю принадлежит богато украшенный миниатюрами комментарий к Символу Веры.

Иллюстрации:

Жан де Жуанвиль.

Исторические источники:

Жуанвиль, Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. Издание подготовили: Цыбулько Г.Ф., Малинин Ю.П., Карачинский А.Ю. СПб, 2007.