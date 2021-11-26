ЖЕСТА
ЖЕСТА - героико-эпическая поэма в средневековой французской литературе.
Сохранилось около 100 поэм, записанных в XI-XIV веках и исполнявшихся преимущественно менестрелями. Жесты обычно анонимны; их стиль основан на устойчивых формулах и клише, с характерными для устного текста повторами. Практически все памятники написаны 10- или 12-сложным стихом, первоначально - ассонансным (смотри Ассонанс, 2-е значение), позднее - рифмованным. Структурная и семантическая единица жесты - так называемая лесса, включающая от трёх до нескольких десятков стихов, объединённых одним ассонансом (рифмой) и содержащих минимальный отрезок фабулы. Жеста повествуют о подвиге рыцаря, совершённом во славу короля и родины; мифологизированное историческое пространство жесты - прежде всего эпоха правления Карла I Великого (конец VIII - начало IX веков). Традиционно корпус жесты делится на ряд циклов. Поэмы «Королевской жесты» (цикл, где Карл выступает непосредственным участником событий) образуют связное повествование о происхождении рода Каролингов. Центральное место в цикле занимает история племянника Карла I Великого - Роланда, которому, помимо «Песни о Роланде» (самая ранняя из известных жест), посвящены поэмы «Роландин», «Песнь об Аспремонте» и др. В «Королевской жесте» полнее всего воплощён идеальный эпический универсум, организованный вокруг фигуры мудрого государя и основанный на идее служения королю, родине и Богу. Наиболее упорядоченный цикл - «Жеста Гильома Оранжского», включающая около 25 поэм («Взятие Оранжа», «Нимская телега», «Отрочество Гильома» и др.); прототипом главного героя считается граф Гильом Тулузский, двоюродный брат Карла I Великого. Для цикла характерно активное взаимодействие с агиографической традицией. Герои цикла «Жеста Доона де Майанс» - мятежные бароны, враждующие не только между собой, но и с королями: Ожье Датчанин, Жирар Руссильонский и др. Самая знаменитая и пространная поэма цикла - «Рено де Монтобан» (другое название - «Четверо сыновей Эмона»). Кроме того, современные исследователи выделяют «провинциальный» цикл, объединяющий в себе местные сказания и легенды; жесты крестовых походов и др.
На заключительной стадии жеста развивалась почти параллельно с рыцарским романом и испытала его влияние; в XV веке было создано около 50 прозаических переработок жест.