ЗЕЛAНДСКИЕ ЗАКОНЫ

Зеландские законы — датские законы, действовавшие на о-вах Зеландия, Мён, Фальстер и Лоланн в XII—XVII вв.

В отличие от стран-соседей — Норвегии и Швеции, Дания в течение Средневековья и значительной части раннего Нового времени не имела свода законов, единого для всей страны. Провинции Дании руководствовались областными законами, к которым относились и З. з. Они включают в себя т. н. З. з. Вальдемара и З. з. Эрика. Обстоятельства создания обоих сводов неизвестны, как неизвестно и то, в честь каких датских королей, носивших имена Эрик и Вальдемар, названы законы. З. з. Вальдемара кодифицированы около 1200, сохранились в трех списках 1-й половины XIII в. и применялись до конца Средневековья. З. з. Эрика записаны в середине XIII в. К З. з. относятся также законы о церкви, автором которых, как указано в тексте памятника, являлся архиепископ Абсалон (ок. 1128—1201) — выдающийся церковный и политический деятель средневековой Дании.

З. з. Вальдемара и З. з. Эрика имеют схожую структуру; содержание ряда статей совпадает, однако З. з. Эрика более подробны. Обе редакции включают в себя установления об имущественных правах супругов и родственников, о наследстве, о прелюбодеянии, об убийстве и членовредительстве, об особо тяжких преступлениях (убийство в собственном доме, убийство на тинге , убийство в церкви и др.), о сделках в отношении земли, о краже, об имущественных спорах, о порядке разрешения споров на тинге. Церковные законы Абсалона регламентируют вопросы об освящении церкви, назначении приходских настоятелей, краже церковного имущества, дарении в пользу церкви, отлучении от церкви, нарушении праздничных дней, прелюбодеянии. Все три свода — законы Вальдемара, Эрика и Абсалона — ограничивают размер вклада в монастырь и дарения в пользу церкви: следовало разделить имущество в равных долях между собой и сыновьями (дочери причиталась половинная доля). Свою долю разрешалось внести в монастырь; половину своей доли можно было жертвовать церкви за упокой души. Во всех трех сводах З. з. отразилась характерная черта социального строя Дании времен записи областного права: деление жителей на свободных и рабов — трэлей.

З. з. Эрика были опубликованы печатным способом в 1505 и действовали до 1683, когда их заменило единое датское законодательство, введенное королем Кристианом V.

Ист.: Samling af gamle danske love. København, 1821. D. 2; Valdemars sællandske lov og Absalons sællandske kirkelov / Udg. P. G. Thorsen. København, 1852; Eriks sællandske lov / Udg. P. G. Thorsen. København, 1852; Danmarks gamle love paa nutidsdansk. København, 1945. Bd. 1—2.

Лит.: Hoff A. Lov og landskab. Århus, 1997; Kjer C. Valdemars sællandske lov. Aarhus, 1890; Strauch D. Mittelalterliches Nordisches Recht bis 1500. Berlin et al., 2011; Vogt H. The Function of Kinship in Medieval Nordic Legislation. Leiden et al., 2010.