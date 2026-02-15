Весна в средневековье Как средневековые люди воспринимали приход весны? Как весна изображалась в средневековых календарях и литературных текстах? И была ли весна «сезоном любви»?

Когда начиналась весна?

По современным представлениям, весна в Северном полушарии начинается 21 марта, в день Весеннего равноденствия. Средневековые авторы, как и мы сейчас, также связывали начало весны с мартом. В VII веке Исидор Севильский писал, что март «также называется месяцем новых вещей, потому что месяц март является началом года». Но почему Исидор считал, что март это «начало года»?

В древнеримском календаре год начинался в марте вместе с началом сельскохозяйственных работ. Также март считался благоприятным временем для начала военных кампаний. В средневековой Европе к этому добавилась и христианская трактовка: на 24 марта, почти совпадающее с равноденствием, приходится праздник Благовещения. Таким образом, 24 марта было последним днем года, а 25 марта знаменовало начало нового года.

Связь между весной и возрождением жизни была как религиозной, так и эмпирической, то есть основанной на наблюдении за окружающим миром: с весной появляются новые листья, трава и возвращаются перелетные птицы.

В более ранних, древне-римских календарях, весна начиналась в феврале, а лето — в начале мая. Причины этого были вполне эмпирическими: для греко-римской культуры, существовавший вокруг теплого Средиземного моря, сельскохозяйственный сезон начинается раньше, чем на севере Европы. Однако к XII-XIII векам европейские авторы изменили классический календарь, чтобы адаптировать его к христианской культуре и северным климатическим реалиям. В античных календарях равноденствия и солнцестояния попадали на середину сезонов, но для средневековых авторов они отмечали их начало.

Местные различия в наступлении весны повлияли на аграрные календари. Французский автор XIII века Винсент из Бове, например, отметил, что из-за более холодного климата в северных широтах обрезку виноградных лоз следует проводить в марте, а не в феврале, как это делают на юге. Подходящие даты для аграрных работ зависели от местного контекста и погоды.

Весна в литературе и искусстве средневековья

Если же мы обратимся к тому, как отражали весну миниатюристы, украшавшие календари и часословы, то для их весна начиналась приходом апреля. На страницах календарей позднего средневековья март фигурирует как промежуточный месяц, еще не наполненный яркими красками и живостью природы.

На мартовской странице позднесредневековых календарей деревья все еще бесплодны, но земля, прежде бывшая голой или покрытой снегом, уже окрашена в зеленые тона – вместе с первой травой приходят и первые признаки весны.

Традиционным крестьянским занятием марта являлась обрезка деревьев и виноградной лозы. Но в большинстве календарей весенние пейзажи часто отходили от трудов месяца, чтобы обратиться к развлечениям знати. В апреле художники часто изображали мужчину, ухаживающего за женщиной, собирающего для нее цветы, гуляющего с ней или катающего ее на лодке. Месяц май иногда продолжался сценой ухаживания на открытом воздухе или показывал благородный весенний досуг — охоту. С июня художники снова обращались к темам крестьянского труда.

«Reverdie» или «озеленение» — литературный жанр, восхваляющий весну и любовь, который появился в куртуазной поэзии Высокого Средневековья. Его стилистические условности неясны, но реверди характеризуется своими темами: весной и любовью. Реверди восхваляли месяцы апрель и май, они вызывали в памяти более теплый свет и восхитительную погоду, красоту природы, ее листья и цветы, звуки источников и пение птиц. Даже начальные стихи «Кентерберийских рассказов» Чосера заимствуют эстетику жанра реверди, когда вызывают в памяти «сладкое дыхание» апрельских ветров, его «сладкие» ливни, «нежные побеги» и «маленьких птиц», поющих свои «мелодии». В реверди обычно фигурировали благородные персонажи: поэты, рыцари и дамы. Сцены реверди позже вставлялись в любовные романы.

Была ли весна сезоном любви?

Анализ позднесредневековых брачных контрактов и выплат приданого показывает, что февраль и март знаменовали собой спад в цикле заключения браков. Как показывает архив английского аббатства Рэмси, на рубеже XIV-XV веков в течение этих двух месяцев выдавалось меньше всего свидетельств о браке. Но количество выданных свидетельств о браке резко возрастало в апреле и мае. Причиной тому был Великий пост, во время которого люди должны были обратиться к Богу, избегать употребления мяса и телесных связей. Теологи считали, что люди должны воздерживаться от заключения браков во время Великого поста, а также перед Рождеством и в течение трех недель перед праздником Святого Иоанна.

Подтверждают это и данные из Франции, сохранившиеся с XVII века: при анализе записей о крещении детей можно отметить, что пик рождаемости в году приходится на период с января по апрель, а значит, больше всего браков (следствием которых является рождение детей), заключались почти сразу после Великого поста.

Также отмечается, что рождаемость значительно падает через девять месяцев после Великого поста, то есть ноябре и декабре, что говорит о том, что люди действительно воздерживались от близости и заключения браков на время поста в феврале и марте.

Итак, весна действительно была сезоном любви и знаменовала начало нового цикла жизни как для природы, так и для наших средневековых предков.