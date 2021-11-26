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ПИР
ПИР - у мусульман, а также у последователей некоторых отколовшихся от ислама синкретических конфессий в Иране, Центральной Азии, Индии, на Кавказе - духовный наставник, святой.
Пиром называют основателей и руководителей суфийских братств (тарикатов) и их ответвлений, святых - покровителей различных профессий. Титул пира носили также старшины ремесленных корпораций. У езидов пиры составляют одну из высших каст, стоящую между шейхами и мюридами.
На Вост. Кавказе термин «Пир» употребляется чаще в значении святого места, объекта паломничества.
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