ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ

ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ - немецко-австрийский поэт-миннезингер.

Про­ис­хо­дил из ры­ца­рей- ми­ни­сте­риа­лов . На­ча­ло его творческого пу­ти свя­за­но с Вен­ским дво­ром, где он учил­ся у Рейн­ма­ра фон Ха­ге­нау, при­знан­но­го мас­те­ра клас­сического мин­не­зан­га. В 1198 году, по­сле смер­ти Фрид­ри­ха I, Вальтер фон дер Фогельвейде по­ки­нул Ав­ст­рию, жил при многих феодальных дво­рах: германского ко­ро­ля Фи­лип­па Шваб­ско­го, ланд­гра­фа Гер­ма­на I Тю­ринг­ско­го (при дво­ре ко­то­ро­го встре­чал­ся с Вольф­ра­мом фон Эшен­ба­хом, про­ци­ти­ро­вав­шим Вальтера фон дер Фогельвейде в сво­ём ро­ма­не «Пар­ци­фаль», кн. VI) и др. Около 1230 года император Фрид­рих II по­жа­ло­вал Вальтеру фон дер Фогельвейде зе­мель­ное вла­де­ние, ве­ро­ят­но, близ Вюрц­бур­га. Cогласно ис­точ­ни­ку XIV века, был по­хо­ро­нен в при­тво­ре Вюрц­бург­ско­го со­бо­ра.

По­эзия Вальтера фон дер Фогельвейде (со­хра­ни­лось свод 500 строф в бо­лее чем 20 ма­ну­ск­рип­тах XIII-XVI веков) пред­став­ле­на пре­имущественно различным раз­но­вид­но­стя­ми пес­ни (в т.ч. ха­рак­тер­ные для кур­ту­аз­ной по­эзии «жен­ские» пес­ни, по­ве­ст­вую­щие о люб­ви от ли­ца да­мы; «май­ские» пес­ни – о вес­не и об­нов­ле­нии ми­ра; пес­ни-«об­ме­ны» в ви­де бе­се­ды ме­ж­ду да­мой и влюб­лён­ным ры­ца­рем ) и шпру­ха­ми. Ли­рическая по­эзия Вальтера фон дер Фогельвейде, в от­ли­чие от ме­лан­хо­личной ли­ри­ки Рейн­ма­ра фон Ха­ге­нау с её куль­том лю­бов­ной скор­би, от­ме­че­на пре­об­ла­да­ни­ем свет­лых то­нов: лю­бовь у не­го все­гда не­сёт в се­бе ра­дость. Со­хра­няя кур­ту­аз­ную ос­но­ву ры­цар­ской ли­ри­ки (вос­пе­ва­ние бла­го­род­ст­ва и «слу­же­ния» Да­ме) и вы­сту­пая про­тив но­во­го яв­ле­ния зам­ко­вой ли­ри­ки – т.н. «де­ре­вен­ско­го мин­не­зан­га», до­пус­кав­ше­го гру­бость и на­ту­ра­лизм, Вальтер фон дер Фогельвейдеобо­га­тил немецкую лю­бов­ную по­эзию вы­ра­же­ни­ем жи­во­го и не­по­сред­ст­вен­но­го чув­ст­ва. В его позд­нем твор­че­ст­ве те­ма люб­ви свя­за­на с раз­мыш­ле­ния­ми о смыс­ле жиз­ни и о па­де­нии нра­вов в об­ще­ст­ве; лю­бов­ная пес­ня час­то при­об­ре­та­ла сход­ст­во с на­зи­да­тель­ным шпру­хом. В шпру­хах по­эт с огор­че­ни­ем кон­ста­ти­ро­вал упа­док ры­цар­ских мо­раль­ных цен­но­стей – чес­ти, вер­но­сти, спра­вед­ли­во­сти; од­ним из пер­вых за­го­во­рил о вла­сти де­нег как о про­яв­ле­нии ми­ро­во­го зла. В его ре­ли­ги­оз­ных и ан­ти­пап­ских шпру­хах от­ра­зил­ся кон­фликт ме­ж­ду германским им­пе­ра­то­ром и Ри­мом.

Не­смот­ря на то что по­эзия Вальтера фон дер Фогельвейде пред­на­зна­ча­лась для рас­пе­ва­ния, из­вест­но очень ма­ло ру­ко­пис­ных тек­стов, снаб­жён­ных зна­ка­ми но­та­ции . Един­ст­вен­ный ран­ний ис­точ­ник с чи­тае­мы­ми не­вма­ми, т.н. Мюн­стер­ский фраг­мент, со­дер­жит 3 пес­ни: «Пес­ня о Па­ле­сти­не», «Тон коро­ля Фрид­ри­ха», «Вто­рой тон Фи­лип­па». На русском язы­ке два сти­хо­тво­ре­ния Вальтера фон дер Фогельвейде поя­ви­лись впер­вые в пе­ре­во­де Д.Д. Ми­нае­ва (1877 год).

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