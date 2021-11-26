ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ - в средневековой германской мифологии ночь с 30 апреля на 1 мая, когда происходит шабаш ведьм, слетающихся к сатане на гору Броккен в Германии.

Они пы­та­ют­ся по­ме­шать бла­го­по­луч­но­му те­че­нию вес­ны, на­сы­ла­ют пор­чу на лю­дей и скот.

В се­ле­ни­ях на­ка­ну­не Вальпургиевой ночи про­во­ди­лись ма­гические це­ре­мо­нии из­гна­ния ведьм, со­про­во­ж­дав­шие­ся раз­жи­га­ни­ем ко­ст­ров, ко­ло­коль­ным зво­ном, фа­кель­ны­ми ше­ст­вия­ми.

Название «Вальпургиева ночь» свя­за­но с днём по­ми­но­ве­ния аб­ба­ти­сы Валь­пур­ги (1 мая), ка­но­ни­зи­ро­ван­ной ка­то­лической цер­ко­вью за за­слу­ги в рас­про­стра­не­нии хри­сти­ан­ст­ва в Гер­ма­нии (VIII век).

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