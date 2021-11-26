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ВАЛЬКИРИИ
ВАЛЬКИ́РИИ - в германо-скандинавской мифологии низшая категория женских божеств.
Воинственные девы, подчинённые богу Одину и участвующие в распределении побед и смертей в битвах. Валькирии избирают храбрейших из павших и уносят в вальхаллу. Там они прислуживают им, подносят на пирах питьё, следят за посудой и чашами.
В древне-скандинавских героических песнях Валькирии приобретают также иногда черты женщин-богатырей.
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