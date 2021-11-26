ВАЛЬКИРИИ

ВАЛЬКИ́РИИ - в германо-скандинавской мифологии низшая категория женских божеств.

Во­ин­ст­вен­ные де­вы, под­чи­нён­ные бо­гу Оди­ну и уча­ст­вую­щие в рас­пре­де­ле­нии по­бед и смер­тей в бит­вах. Валькирии из­би­ра­ют храб­рей­ших из пав­ших и уно­сят в валь­хал­лу . Там они при­слу­жи­ва­ют им, под­но­сят на пи­рах пи­тьё, сле­дят за по­су­дой и ча­ша­ми.

В древне-скандинавских ге­ро­ических пес­нях Валькирии при­об­ре­та­ют так­же ино­гда чер­ты жен­щин-бо­га­ты­рей.

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