УИЛЬЯМ МАЛМСБЕРИЙСКИЙ

Уильям Малмсберийский ( лат. Willelmus Malmesbiriensis, англ. William of Malmesbury) (около 1091 — 1143) — английский монах-бенедиктинец, историк, агиограф. Родился на юго-западе Англии, происходил из смешанной англо-нормандской семьи, имена и социальный статус родителей неизвестны. Вероятно, в раннем возрасте был отдан как монах в аббатство Малмсбери (графство Уилт­шир), где провел всю жизнь. Рано проявил способности к наукам и литературному творчеству, с 1120-х заведовал монастырской библиотекой и скрипторием , в начале 1130-х стал архикантором. В 1140 был одним из кандидатов на пост аббата, но отказался от должности. Около 1115 по заказу королевы Матильды Шотландской, жены английского короля Генриха I, начал работу над сочинением по истории английских королей. Для сбора материалов много путешествовал, вероятно, бывал в Уэльсе и на континенте (в Нормандии, Сев. и Сев.-Вост. Франции). Был «собратом» монастыря Гластонбери, где жил некоторое время между 1127 и 1130. Автор исторических и агиографических сочинений: «Деяния английских королей», «Деяния английских епископов» (обе: 1-я редакция — 1125, позднее дорабатывались), «Новейшая история» (1140–1142), «Хроники» (не сохранились), новая редакция «Liber pontificalis» (около 1119), «О древности Гластонберийской церкви» (около 1129), жития святых Вульфстана II Вустерского, Дунстана , Патрика , Бенигна и Индракта (три последних жития сохранились фрагментарно). С 1130-х больше внимания уделял религиозным и дидактическим сочинениям: написал комментарий на «Плач Иеремии» (на основе комментария Пасхазия Радберта), составил сборник чудес Девы Марии, сокращенную версию «Книги о церковной службе» Амалария Мецского, флорилегий из сочинений папы Григория I Великого , «Polyhistor» — сборник поучительных историй из античных авторов.

У. М. был страстным библиофилом и одним из самых начитанных людей своего времени не только в Англии, но и, вероятно, во всей Европе. По количеству использованных источников (включая актовый материал и эпиграфику), а также по совершенству методов работы с ними он не имел равных в Англии едва ли не до конца Средневековья. Увлечение античной культурой проявилось в большом внимании, которое он уделял композиции и стилю своих произведений. Наибольшую известность получили «Деяния английских королей» (сохранились в примерно 30 списках XII–XV вв.). Они стали первым синтетическим изложением английской истории от завоевания Британии англами и саксами до 1120-х. Задуманные как парное сочинение к ним «Деяния английских епископов» содержат новаторскую по форме историю диоцезов и важнейших монастырей Англии. «Новейшая история» рассказывает о первых годах борьбы за престол между королем Стефаном Блуаским (1135–1154) и Матильдой , дочерью Генриха I, причем симпатии У. М. находились на стороне последней.

Лит. : Thomson R. M. William of Malmesbury. Woodbridge, 2003; Sønnesyn S. O. William of Malmesbury and the Ethics of History. Woodbridge, 2012; Мереминский С. Г. Формирование традиции. Английское историописание второй половины XI — первой половины XII веков. М., 2016; Discovering William of Malmesbury / Ed. R. M. Thomson et al. Woodbridge, 2017. С. Г. Мереминский.