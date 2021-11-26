СНОРРИ СТУРЛУСОН (SNORRI STURLUSON)

Снорри Стурлусон – исландский скальд и историограф. Больше всего известен как автор «Младшей Эдды» и «Круга земного». Происходил из знатного рода Стурлунгов. Активно участвовал в общественной жизни Исландии, дважды избирался законоговорителем на альтинге. Отец - Стурла Старый, мать - Гудню Бёдварсдоттир.

Воспитывался в Одди, в доме Йона Лофтссона, который был внуком норвежского короля. Благодаря этому получил хорошее образование. В 1199 году Снорри женился на Хердис Берсадоттир, получив большое приданное. В 1206 году Снорри переехал в Рейкьяхольт, оставив жену в Борге.

В 1215 году впервые был избран законоговорителем на Альтинге. В 1218 году отправился в Норвегию, где был принят при дворе короля Хокона IV. В 1219 году посетил в Швецию, где встретился с законоговорителем Эскилем Магнуссоном. Во время своих путешествий Снорри собирал сведения о ранней истории Скандинавии.

В 1220 году Снорри вернулся в Исландию, в 1222 вновь был избран законоговорителем. Выступал в поддержку норвежского короля, за присоединение Исландии к Норвегии, что настроило против него исландских вождей. В 1222 году участвовал в междоусобной войне со своим братом Сигхватом и племянником Стурлой Сигхватсоном, в которой потерпел поражение.

В 1237 году Снорри снова отправился в Норвегию. Однако политическая обстановка в стране изменилась. Друг Снорри ярл Скули потерял свое положение при дворе. В 1239 году король запретил исландцам покидать страну, но Снорри нарушил этот запрет. В результате он был убит в 1241 году врагом рода Стурлунгов Гицуром Торвальдссоном.

Самое известное произведение Снорри – «Младшая Эдда» - сборник многочисленных скандинавских мифологических сюжетов. Снорри был автором «Видения Гюльви», «Языка поэзии» (руководство по использованию языковых приемов), «Перечня размеров» (список скальдических стихов). Кроме того, Снорри приписывают авторство многочисленных скальдических стихов и саг («Круг Земной», «Сага об Эгиле», Отдельная сага об Олаве Святом).

Сочинения:

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / под. ред. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1980;

Стурлусон С. Младшая Эдда / под. ред. О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1970.

Иллюстрации:

Титульный лист рукописи «Младшей Эдды» (XVIII в.).

Автор статьи: Перепечкин К. В.