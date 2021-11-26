САКСОН ГРАММАТИК (SAXO GRAMMATICUS)

Саксон Грамматик – датский хроникер, автор хроники «Деяния Даннов». Прозвище «Грамматик» получил после смерти за признание его мастерства в латыни. О его личности почти ничего неизвестно. Предположительно, получил образование за пределами Дании, возможно в Париже, был секретарем Абсолона, архиепископа Лунда, а в последствии советником короля Вальдемара II.

Деяния данов (лат. Gesta Danorum) – латинская хроника Саксона Грамматика из 16 книг, написанная в 1185 году. Первые 9 книг – рассказ о героическом прошлом датчан и об истории северной Европы, книги с 10 по 16 – история Дании до 1185 года. В предисловии к Хронике Саксон писал, что начал эту работу по совету архиепископа Абсалона. Саксон Грамматик использовал сочинение его предшественника Агессена, устные предания и мифы. В оценке многих событий тенденциозен. До публикации латинского текста в Париже 1514 году К. Педерсеном была практически неизвестна в Дании. «Деяния Даннов» - один из основных и наиболее полных источников по истории и мифологии средневековой Дании.

Сочинения:

Saxo Grammaticus. Gesta Danorum: The History of the Danes / ed. Friis-Jensen K. Vol. 1-2. Oxford University Press, 2015.

Автор статьи: Перепечкин К. В.