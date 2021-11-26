САГА

СА́ГА (от др.-исл. saga) - устное повествовательное произведение, распространенное в Исландии и Норвегии. Предположительно слово «saga» происходит от исландского глагола segja, обозначающего «говорить, рассказывать».

Саги получили развитие в конце XII – начале XIV в., сочинялись и записывались на древнеисландском языке. Прежде чем быть записанными саги длительный период существовали исключительно как устный жанр и передавались из поколения в поколение.

В сагах шло повествование о природе, общечеловеческой истории, истории скандинавских народов, описывалось героическое прошлое, правители, повседневность, религиозные ритуалы и различные культурные практики.

Вследствие первоначально изустного способа передачи информации саги постоянно находились в процессе изменения, дополнялись и приукрашивались, в связи с чем в тексте сложно отделить подлинно исторический контекст от вымысла. Наиболее подробно саги затрагивают историю скандинавских народов X – начала XI в., данный период по праву может именоваться «веком саг».

Саги, сохранившиеся до наших дней, представляют собой масштабный и неоднородный комплекс текстов, поэтому их принято подразделять на ряд циклов. Выделяются «саги о древних временах», «саги о современности», «саги об исландцах» (или «семейные, родовые саги»), «саги о конунгах», «саги о епископах», «лживые саги», «переводные саги», как более поздний литературный пласт можно отметить «рыцарские саги». Саги отличаются высоким уровнем образности, поэтичностью, широким использованием символов и метафор.

Иллюстрация:

Сага о Харальде Прекрасноволосом.