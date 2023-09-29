Регéсты

Регéсты ( лат. regesta, ед. ч. reges­tum — «список», «перечень», от regere — «вносить», «записывать») — систематизированные описи документов. В средневековой Зап. Европе словом «regestum» («registrum») называли сборники посланий монархов или прелатов (например, регистр писем папы Григория I Великого ), описи документов канцелярий и финансовых ведомств, иногда — любые записи исторического характера. В Новое время Р. стали называть специализированные публикации документов. Впервые термин использовал П. Георгиш (Regesta chronologico-­diplomatica in quibus recensentur omnis generis monumenta et documenta publica. 4 vol. Francofurti–Lipsiae, 1740–1744). Известность получили издания Р. германских монархов (Regesta imperii, начаты в 1831 И. Бёмером), римских пап (Ф. Яффе, А. Поттхаст), императоров Византии (Ф. Дёльгер), патриархов Константинополя (В. Грюмель). В России составление Р. архивов началось в XIX в. (описи фондов Синода, Сената и др.). Краткие Р. содержат базовую информацию о документе (лицо, издавшее акт; адресат; дата и место издания; известные копии), пространные Р. — также пересказ содержания акта. Обычно в Р. включают и косвенные сведения о несохранившихся актах. Описание сопровождается источниковедческими и библиографическими справками.

Лит. : Heinemeyer W. Richtlinien für die Regestierung von Urkunden // Archivalische Zeitschrift. Bd. 62. 1966. S. 138–143. С. Г. Мереминский .